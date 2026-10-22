El Voluntariado del Banco Central realiza su XXII jornada de reforestación

Con esta jornada, el VB ha plantado un total de 59,816 árboles plantados a lo largo de 22 jornadas desde el año 2013. ( CORTESÍA DEL BANCO CENTRAL )

El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), realizó una jornada conjunta de reforestación con el personal de la sede central en Santo Domingo y el de la Oficina Regional de Santiago de los Caballeros.

En total fueron 71 voluntarios que plantaron 1,800 árboles, como parte de las actividades conmemorativas del 79º aniversario de la institución.

Los voluntarios de la sede central se desplazaron a Los Guineos, Parque Nacional Loma los Siete Picos, del municipio de Yamasá, en la provincia de Monte Plata, donde plantaron 1,300 árboles de las especies cacao y cedro.

En esta actividad, Ivette Montero, consultor técnico de Comunicaciones, y Soraya Bautista, encargada de la comisión de medio ambiente del VB, pronunciaron unas palabras en nombre de las autoridades del BCRD, para mostrar la satisfacción general del grupo y el orgullo por participar de la regeneración arbórea de la República Dominicana.

De esta manera contribuyen a preservar los recursos naturales de la nación por el bien de las generaciones actuales y futuras de RD.

Un ejercicio de sensibilidad social

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/vb-1-c5e747d7.jpg Es una práctica que busca preservar los recursos naturales de la nación por el bien de las generaciones actuales y futuras de RD. (CORTESÍA DE BANCO CENTRAL)

Las explicaciones técnicas por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales corrieron a cargo de Gerson Mejía, encargado de Reforestación y Recursos Forestales del municipio de Yamasá, así como también de José Samuel Rodríguez, encargado de Educación Ambiental.

Por otra parte, los miembros del VB pertenecientes a la Oficina Regional del BCRD en Santiago de los Caballeros se desplazaron al municipio de Jánico, de Santiago, donde plantaron 500 árboles de la especie pino.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de José Rafael Vargas, enlace del Voluntariado Bancentraliano en la Oficina de Santiago de los Caballeros, quien resaltó la importancia de estas jornadas como un ejercicio de sensibilidad social del BCRD hacia la conservación de la naturaleza, siendo una actividad esencial que repercute en el bienestar de los ciudadanos.

Elizandro Paulino, funcionario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ofreció las orientaciones técnicas y de concientización a los voluntarios que participaron.

Con esta jornada, el VB ha plantado un total de 59,816 árboles plantados a lo largo de 22 jornadas desde el año 2013 con lo cual contribuye con los ODS no. 13 "Acción por el Clima"; no. 15 "Vida de Ecosistemas Terrestres" y no. 17 "Alianzas para lograr objetivos".