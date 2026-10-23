Air Century incursiona en el transporte de carga con su primer Bombardier CRJ200SF

Air Century presentó su primer avión Bombardier CRJ200SF, con el que inicia su incursión en el transporte aéreo de carga y amplía su estrategia de diversificación de negocios, con la mira puesta en las oportunidades logísticas del Caribe y otros mercados de la región.

La aeronave, matrícula HI1139, fue presentada durante un acto celebrado en la terminal de vuelos privados (FBO) del Aeropuerto Internacional La Isabela, principal centro de operaciones de la compañía.

La actividad estuvo encabezada por Omar Chahin Lama, fundador y CEO de la aerolínea, y reunió a autoridades aeronáuticas, ejecutivos de AERODOM, clientes y representantes del sector.

El avión es el primero de dos Bombardier CRJ200SF adquiridos por Air Century para desarrollar esta nueva línea de negocio.

Tiene capacidad para transportar hasta 6,600 kilogramos de carga, equivalentes a unas 15,000 libras, y dispone de ocho posiciones para paletas. Su puerta especializada y su sistema de rodillos facilitan el manejo de mercancías paletizadas, contenedores y carga suelta.

Durante la presentación, Carlos Jiménez, vicepresidente ejecutivo de Air Century, explicó que la decisión de entrar al mercado de carga responde a un proceso de análisis y transformación iniciado en 2024, con el propósito de diversificar los ingresos, ampliar las capacidades operativas y fortalecer la estabilidad financiera de la empresa.

La elección del CRJ200SF estuvo vinculada a la experiencia que la aerolínea ha acumulado con este modelo en sus operaciones de pasajeros. Según Jiménez, esa familiaridad permitirá aprovechar la infraestructura técnica y los conocimientos de mantenimiento existentes, además de generar economías de escala.

"La incorporación de estos dos CRJ200SF representa un paso concreto en la evolución de Air Century. Estamos entrando al mercado de carga con una aeronave que conocemos, apoyados en capacidades que hemos construido durante casi 35 años de operación", expresó el ejecutivo, quien indicó que la compañía busca:

Facilitar el movimiento de mercancías

Conectar nuevos mercados

Contribuir al posicionamiento de República Dominicana como centro regional de carga aérea

Nuevas oportunidades logísticas

Las aeronaves estarán destinadas a operaciones para empresas internacionales de transporte de carga, rutas al servicio de agentes de carga y vuelos bajo demanda. Esta combinación permitirá atender diferentes necesidades logísticas, de acuerdo con los requerimientos de cada cliente.

La empresa también identifica oportunidades en el crecimiento del nearshoring, un modelo que acerca los centros de producción a los mercados de consumo, y en la ubicación geográfica dominicana como punto de conexión entre el Caribe, Centroamérica y otros destinos.

Jiménez indicó que el desarrollo del proyecto tomó cerca de 21 meses, desde la firma de la carta de intención hasta la entrega de la primera aeronave. En ese período participaron equipos técnicos, operativos y administrativos, junto con aliados nacionales e internacionales.

"Detrás de esta aeronave hay muchas horas de trabajo, perseverancia y un equipo que continuó impulsando el proyecto hasta hacerlo realidad", afirmó. También reiteró la intención de la empresa de seguir invirtiendo en nuevas oportunidades vinculadas con la aviación y la conectividad logística del país.

La presentación concluyó con un recorrido por el avión, durante el cual los asistentes conocieron su configuración y sus capacidades para el transporte regional de mercancías.

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