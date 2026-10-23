La Bolsa Turística del Caribe celebra 30 años de trayectoria

Monseñor Julio Cesar Cornielle, Roberto Rodriguez, Miguelina de Subervi, Yira Ramonet, Luis Felipe Aquino, Luisa de Aquino, Nadkyi Duque, Ivfan Mancebo y Sarah Hernandez. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La Bolsa Turística del Caribe (BTC) celebró su 30 aniversario en una velada en la que dejó inaugurada su edición número 30.

El acto, celebrado en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, estuvo encabezada por Luis Felipe Aquino, presidente y creador de la Bolsa Turística del Caribe, y Luisa María de Aquino, directora de la institución, quienes destacaron el esfuerzo, la perseverancia y las alianzas que han hecho posible la continuidad del evento.

"BTC es un evento al que se le ha puesto pasión, interés y dedicación. Durante estos 30 años ha cumplido su cometido de dar visibilidad y promover al país en los ámbitos regional e internacional", expresó don Luis Felipe Aquino.

Durante la apertura también fue resaltada la participación de Panamá como País Invitado de Honor, reafirmando la vocación de integración regional que ha caracterizado a la Bolsa Turística del Caribe desde sus inicios.

La noche inaugural incluyó el corte de cinta, una presentación del Ballet Folklórico del Ministerio de Turismo de la República Dominicana y un cóctel de bienvenida, en un ambiente que combinó la identidad cultural dominicana con la celebración de este importante aniversario.

Programación

Luisa María de Aquino presentó los principales componentes de la programación que se desarrollará durante los tres días del evento, entre ellos la rueda de negocios, conferencias, paneles, talleres, exposiciones, lanzamientos de productos y servicios, degustaciones, catas y experiencias culturales.

La agenda también incluye espacios dedicados al turismo religioso, Mice, dental, Campeonato de Turismo Náutico y de reuniones; presentaciones de productos turísticos nacionales e internacionales; propuestas gastronómicas; desfiles de moda y el reconocimiento "Héroes anónimos del sector turístico".

La BTC 2026 contará con delegaciones procedentes de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá como país invitado de honor de este año, Perú, Puerto Rico y Bolivia, además de la participación de turoperadores, agentes de viajes, representantes del sector hotelero, compradores, vendedores y prestadores de servicios turísticos.

Entre los invitados especiales figura Fernando Compeán, experto en turismo MICE, quien impartirá la conferencia "Incrementando Meetings and Eventos: creciendo en un mundo dinámico", enfocada en las oportunidades y desafíos del turismo de reuniones y eventos.

La asociación dominicana de Prensa Turistica, Adompretur agazajará el 1.?? Foro Internacional de Periodismo Turístico, con el tema "Contar, conectar y transformar: el periodismo turístico ante los destinos del futuro".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/dsc2092-ramon-prieto-juan-llado-y-ventura-serra-fcd0a335.jpg Ramón Prieto, Juan Llado y Ventura Serra. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)