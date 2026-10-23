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Sajja Fajas crece con nuevas líneas para el posquirúrgico y la vida activa

La empresa liderada por Nairobi Fernández presenta su línea propia de fajas, Sajja Activa y una tienda en línea, con énfasis en la calidad y la asesoría personalizada

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    Sajja Fajas crece con nuevas líneas para el posquirúrgico y la vida activa
    Saaed, Nairoby y Jaliah Fernández. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Sajja Fajas presenta una nueva etapa de crecimiento que amplía sus opciones de compresión para el posquirúrgico y la vida cotidiana. De la mano de su propietaria, Nairobi Fernández, la empresa incorpora nuevas líneas de productos y un canal de compra digital, mientras fortalece su atención a médicos cirujanos y pacientes.

    La calidad de los materiales y el ajuste de las prendas forman parte de esta propuesta. La firma fabrica en República Dominicana fajas de paneles con materia prima estadounidense, materiales transpirables y paneles flexibles pensados para el clima cálido. Esta producción se complementa con prendas colombianas y un taller especializado en alteraciones a la medida.

    Las novedades

    Entre las novedades figura la línea propia Sajja Fajas, desarrollada junto a un aliado fabricante colombiano, que incluye fajas para cirugía plástica, prendas posparto para la segunda etapa de recuperación, ropa interior de compresión invisible e insumos complementarios.

    También presenta Sajja Activa, ropa deportiva de alta compresión con telas dry fit, dirigida al ejercicio y la vida activa.

    Para los médicos cirujanos, la empresa ofrece asesoría en la selección del producto adecuado para cada paciente. El servicio de ajustes permite adaptar la prenda a sus necesidades y facilitar la continuidad de su uso durante el posquirúrgico, conforme a las indicaciones del especialista. Así, la oferta combina productos con un acompañamiento personalizado.

    "Esta nueva etapa me llena el corazón. Sajja Fajas ha crecido gracias a los clientes que nos eligen y nos prefieren, a los médicos que nos recomiendan y confían en nuestros productos, y a los aliados que nos acompañan", expresó Nairobi Fernández, fundadora y CEO de la empresa.

    El cóctel de presentación anuncia esta evolución y reúne a médicos, clientes y aliados para compartir las novedades y los proyectos de expansión, además de agradecer su respaldo.

    La incorporación de sajjafajas.com amplía los canales de venta y acompaña el crecimiento de la empresa desde el taller y la tienda física hacia una oferta más diversa.

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    Thanife González y Naishme de los Santos.
    Thanife González y Naishme de los Santos. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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    Tresisy Colomé y Nelsy Rodriguez
    Tresisy Colomé y Nelsy Rodriguez (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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