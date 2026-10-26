Banco Caribe promueve una cultura de inclusión que transforma capacidades en oportunidades

Bajo la premisa de que la inclusión no comienza cuando se elimina una barrera, si no que comienza cuando alguien decide abrir una puerta, Banco Caribe celebró una nueva edición de su foro anual Gente Caribe Sin Barreras.

Fue un llamado a convirtir la esperanza en un llamado a reconocer capacidades, generar oportunidades y asumir la inclusión como una responsabilidad compartida.

Realizado en el Auditorio Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, el encuentro abordó una jornada concebida para llevar la banca responsable de los principios a la práctica, teniendo como eje "Embajadores de Esperanza".

Una invitación a comprender que cada persona, desde su posición y ámbito de acción, puede contribuir a construir entornos donde más personas tengan la posibilidad de participar, aportar y desarrollar su potencial.

"La esperanza cobra sentido cuando se convierte en oportunidad. En Banco Caribe entendemos la Banca Responsable como una forma de tomar decisiones que considera a las personas y sus realidades. Gente Caribe Sin Barreras nos invita a escuchar y actuar para que cada vez más personas puedan participar plenamente en la vida económica y social del país", expresó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

"En Banco Caribe somos Embajadores de Esperanza porque entendemos que la inclusión no es solamente un concepto; es una responsabilidad que se expresa en nuestras decisiones, en la forma en que servimos y en las oportunidades que ayudamos a crear. Cada oportunidad puede cambiar una historia, y detrás de cada oportunidad hay una persona que puede descubrir nuevas posibilidades para avanzar", agregó Franceska Luna, vicepresidenta de Recursos Humanos.

Cabe estacar que el panel principal fue "Historias que nos enseñan a reconocer capacidades y abrir oportunidades", protagonizado por el testimonio de Wanda María Camilo, cuya experiencia permitió mostrar cómo el acompañamiento, la confianza y el acceso a oportunidades pueden generar transformaciones que trascienden a una persona y alcanzan a sus familias y comunidades.

Más que presentar una historia de superación, el panel planteó una reflexión sobre la necesidad de mirar primero las capacidades y no las limitaciones, y de crear condiciones para que cada persona pueda desarrollar aquello que es capaz de aportar.

"Liderando con Esperanza"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-26-at-62646-pm-50361cf6.jpeg Edgar Del Toro, presidente ejecutivo Banco Caribe. (CORTESÍA DE BANCO CARIBE)

La agenda continuó con la conferencia "Liderando con Esperanza", impartida por María Esperanza Haché, presidenta de la Fundación Yo También Puedo, quien abordó el liderazgo desde una perspectiva de inclusión y oportunidad. El mensaje central planteó que liderar también implica crear espacios para que otros puedan avanzar, crecer y demostrar sus capacidades.

El foro anual Gente Caribe Sin Barreras incorporó además la interpretación de "Yo Puedo Ser", a cargo de Ángel Ramírez, embajador artístico de la Fundación Yo También Puedo, así como la participación de integrantes de la fundación, y un cierre a cargo del saxofonista Aurelio Almonte , artista con discapacidad visual, quien acompañó la recepción con su presentación musical.

Esta iniciativa procura que la inclusión se convierta en una práctica permanente dentro de la organización, que permita reconocer capacidades, eliminar barreras y abrir oportunidades para que más personas puedan participar plenamente en la vida económica y social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-26-at-62647-pm-1-4ce4755c.jpeg Reconocimiento a Wanda Camilo (CORTESÍA DE BANCO CARIBE)