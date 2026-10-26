Banco Central de República Dominicana da gracias en su 79º aniversario

Jacobo Valdez, Fior Martínez de Valdez, Héctor Valdez Albizu, José Eduardo Valdez y Ricardo Valdez. ( CORTESÍA DEL BANCO CENTRAL )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró una eucaristía en acción de gracias por el 79º aniversario de la institución en la Sala Jesús María Troncoso de su sede principal, oficiada por el reverendo padre Javier Vidal.

El acto de fe fue presidido por el gobernador Héctor Valdez Albizu, quien estuvo acompañado por su esposa Fior D´Aliza Martínez de Valdez, así como por miembros de la junta monetaria y principales funcionarios del Banco Central.

El aforo del auditorio central, tradicionalmente designado para esta celebración, se llenó de bancentralianos que compartieron el agradecimiento por un año más de trabajo y de objetivos cumplidos.

Estos logros han supuesto un aporte importante de servicio a la nación, contribuyendo así a la estabilidad macroeconómica y al afianzado desempeño económico registrado en el presente año, pese a la situación inestable que caracteriza en los últimos tiempos el panorama geopolítico mundial.

Esta celebración supone para los bancentralianos un incentivo de confianza en el futuro y una guía para la excelencia en el trabajo, fortaleciéndose de este modo el propósito de incrementar los esfuerzos y de entregarse a una vida laboral y familiar sobre las bases de la convicción, la lealtad y la fe.

Destacada asistencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/1-autoridades-e-invitados-presentes-en-la-misa-en-accion-de-gracias-por-el-lxxix-aniversario-bcrd-169fae4a.jpg Autoridades e invitados presentes en la misa en acción de gracias. (CORTESÍA DE BANCO CENTRAL)

En la misa estuvieron presentes los exgobernadores Roberto Saladín, Carlos Despradel, José Santos Taveras y Eduardo Fernández, así como:

Los miembros de la Junta Monetaria Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; Enmanuel Cedeño Brea , superintendente de Bancos .

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; , . Los miembros titulares Julio Llibre Salcedo ; Arturo Martínez Moya , Eduardo Tejera Curbelo , Sergia Elena Mejía de Peña, Ricardo Rojas León y José Manuel Mallén.

; , , Sergia Elena Mejía de Peña, Ricardo Rojas León y José Manuel Mallén. La vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres

El gerente Ervin Novas Bello

El contralor José Manuel Taveras Lay

El subgerente general Frank Amado Montaño

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/3--ingrid-gonzalez-y-ervin-novas-bello-25dbdb0b.jpg Ingrid González y Ervin Novas Bello. (CORTESÍA DE BANCO CENTRAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/6--hector-valdez-albizu-junto-a-su-familia-7ce3f794.jpg Elina Rosario, Liselotte Reyes, Máximo Rodríguez y Brenda Villanueva (CORTESÍA DE BANCO CENTRAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/8-elina-rosario-liselotte-reyes-maximo-rodriguez-y-brenda-villanueva-0e99b372.jpg Elina Rosario, Liselotte Reyes, Máximo Rodríguez y Brenda Villanueva (CORTESÍA DE BANCO CENTRAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/9-jose-manuel-mallen-joel-tejeda-y-arturo-martinez-moya-565be373.jpg José Manuel Mallén, Joel Tejeda y Arturo Martínez Moya (CORTESÍA DE BANCO CENTRAL) ‹ >