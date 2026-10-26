CDP reconoce a Iluminada Muñoz en la gala de periodistas de Sánchez Ramírez

La distinción fue otorgada por las autoridades municipales. ( CEDIDA POR ILUMINADA MUÑOZ )

La periodista Iluminada Muñoz fue reconocida durante la Gala de Periodistas celebrada en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, organizada por la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), presidida por Maxiel Jerez.

Durante el acto, recibió una estatuilla por sus aportes al ejercicio periodístico, y su compromiso con la comunicación y la opinión pública nacional.

Asimismo, la comentarista y coordinadora del programa Gobierno de la Tarde, Iluminada Muñoz, fue declarada visitante distinguida de Cotuí mediante resolución municipal.

Acto de entrega

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-55022-pm-81acace6.jpeg Iluminada Muñoz. (CEDIDA POR ILUMINADA MUÑOZ)

La distinción fue otorgada por las autoridades municipales, encabezadas por:

El alcalde José Eugenio Montilla

El presidente de la Sala Capitular, Mario Melvin Peralta

La acción se hizo en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus contribuciones a la democracia y la libertad de expresión.