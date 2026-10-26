CDP reconoce a Iluminada Muñoz en la gala de periodistas de Sánchez Ramírez
Durante el acto, recibió una estatuilla por sus aportes al ejercicio periodístico, y su compromiso con la comunicación y la opinión pública nacional
La periodista Iluminada Muñoz fue reconocida durante la Gala de Periodistas celebrada en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, organizada por la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), presidida por Maxiel Jerez.
Durante el acto, recibió una estatuilla por sus aportes al ejercicio periodístico, y su compromiso con la comunicación y la opinión pública nacional.
Asimismo, la comentarista y coordinadora del programa Gobierno de la Tarde, Iluminada Muñoz, fue declarada visitante distinguida de Cotuí mediante resolución municipal.
Acto de entrega
La distinción fue otorgada por las autoridades municipales, encabezadas por:
- El alcalde José Eugenio Montilla
- El presidente de la Sala Capitular, Mario Melvin Peralta
La acción se hizo en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus contribuciones a la democracia y la libertad de expresión.