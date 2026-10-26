Estrellas Michelin y alma flamenca protagonizan la noche más exclusiva de "Alma Casa de Campo 2026"

Susana Deleito y Cuchy Pérez. ( CEDIDA POR CASA DE CAMPO )

Casa de Campo Resort & Villas se prepara para celebrar la cuarta edición de Alma Casa de Campo, el esperado encuentro empresarial y social de tres días que conecta el capital, la cultura y el talento de España y República Dominicana.

Bajo la dirección de las reconocidas empresarias españolas Cuchy Pérez y Susana Deleito, este evento exclusivo reunirá a altos ejecutivos y presidentes de grandes compañías en un entorno único diseñado para forjar alianzas estratégicas.

"Estamos encantadas de traer este proyecto con unas pinceladas de España como nunca antes se habían visto en dominicana, con el objetivo de que los asistentes vivan una experiencia única para forjar relaciones profesionales muy fructíferas", afirmaron las fundadoras.

Al respecto, Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo, destacó: "Alma Casa de Campo se ha convertido en una celebración emblemática que refleja nuestra vocación de hospitalidad y nuestra apuesta por ofrecer experiencias memorables".

Actividades

Durante los tres días, se desarrollará un programa exclusivo de tres jornadas temáticas:

Mesa redonda y Networking : un desayuno enfocado en tecnología y ciberseguridad que reunirá a líderes de los sectores financiero, tecnológico, inmobiliario y de servicios.

y : un desayuno enfocado en que reunirá a líderes de los sectores financiero, tecnológico, inmobiliario y de servicios. La gran cena de gala : el plato fuerte del evento será una experiencia multisensorial irrepetible liderada por el renombrado chef español Iván Cerdeño (poseedor de dos estrellas Michelin, tres soles Repsol y Premio Nacional de Hostelería). Cerdeño trasladará la esencia de su famoso restaurante Cigarral del Ángel (Toledo) al Caribe, fusionando su memoria culinaria con el producto gourmet local. El maridaje estará a cargo de las bodegas de El Catador y los postres por Kahkow. La velada cobrará una fuerza artística inigualable con la actuación en vivo de Pitingo , el célebre creador de la "Soulería" (fusión de flamenco, soul y góspel), quien llega tras conquistar escenarios míticos como el Carnegie Hall de Nueva York.

: el plato fuerte del evento será una experiencia multisensorial irrepetible liderada por el renombrado chef español (poseedor de dos estrellas Michelin, tres soles Repsol y Premio Nacional de Hostelería). Cerdeño trasladará la esencia de su famoso restaurante Cigarral del Ángel (Toledo) al Caribe, fusionando su memoria culinaria con el producto gourmet local. El maridaje estará a cargo de las bodegas de El Catador y los postres por Kahkow. La velada cobrará una fuerza artística inigualable con la actuación en vivo de , el célebre creador de la "Soulería" (fusión de flamenco, soul y góspel), quien llega tras conquistar escenarios míticos como el Carnegie Hall de Nueva York. Cierre andaluz: El broche de oro final se trasladará al Anfiteatro de Altos de Chavón con "Alma de Andalucía", una cena temática que fusionará gastronomía tradicional con un espectáculo musical a cargo del grupo flamenco Bomberay.

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