El Dr. Marcos Pumarol se une a la conmemoración del mes de prevención del cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, campaña internacional dedicada a la concienciación y prevención del cáncer de mama, se celebró la jornada Wellness by the Sea: Mes Rosa, una iniciativa encabezada por el Dr. Marcos Pumarol.

El encuentro reunió bienestar, educación, conexión emocional y promoción del autocuidado en un entorno diseñado para fomentar una vida más saludable.

Bajo el lema "La prevención es la meta. Juntos por más vidas", la actividad se desarrolló en el restaurante Neptunos, en Boca Chica, con el propósito de crear un espacio de reflexión y concienciación sobre la importancia de:

La detección temprana del cáncer de mama

del cáncer de mama La educación preventiva

preventiva El acompañamiento a las personas afectadas por esta enfermedad

Octubre Rosa es una campaña global que busca sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama, promover el acceso a información confiable y recordar que la detección temprana y la atención médica oportuna son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

"Wellness by the Sea: Mes Rosa"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-32523-pm-a92b488e.jpeg La actividad inició con una meditación guiada a cargo de Kayla Rodríguez para propiciar la conexión interior. Posteriormente, la Dra. Viviana Hernández Ferrer impartió una sesión de mindfulness enfocada en el autocuidado cotidiano, y la Dra. Patricia Escalante dirigió un ejercicio práctico para reforzar el amor propio y la autoestima. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

El evento Wellness by the Sea: Mes Rosa fue una jornada dedicada al bienestar integral, la salud emocional y la concienciación sobre el cáncer de mama en el marco del Octubre Rosa, con la conducción de Hony Estrella y las relaciones públicas a cargo de LME Entertainment.

La actividad inició con una meditación guiada a cargo de Kayla Rodríguez para propiciar la conexión interior. Posteriormente, la Dra. Viviana Hernández Ferrer impartió una sesión de mindfulness enfocada en el autocuidado cotidiano, y la Dra. Patricia Escalante dirigió un ejercicio práctico para reforzar el amor propio y la autoestima.

La agenda matutina concluyó con un desayuno y espacio de networking que favoreció el intercambio de experiencias entre los participantes.

Durante el encuentro, el Dr. Marcos Pumarol enfatizó que la prevención y la detección temprana del cáncer de mama deben ser una práctica continua y permanente, subrayando que la salud física debe ir de la mano con el bienestar emocional.

Asimismo, se destacó que, si bien el autocuidado y la atención plena son fundamentales, estos complementan y nunca sustituyen las revisiones médicas periódicas. La iniciativa contó con el respaldo de numerosas marcas y empresas patrocinadoras comprometidas con la salud femenina, cerrando con un mensaje colectivo de solidaridad, educación y responsabilidad compartida frente a esta enfermedad.

La iniciativa invita a la sociedad a mantener viva la conversación sobre esta enfermedad más allá del mes de octubre, promoviendo una cultura de cuidado, educación y responsabilidad compartida.

Porque hablar de cáncer de mama es hablar de prevención, de oportunidades para actuar a tiempo y de la importancia de acompañar a quienes enfrentan esta realidad. Cada esfuerzo de concienciación representa una oportunidad para fomentar decisiones informadas y contribuir a salvar vidas.