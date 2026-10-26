Grupo Ramos avanza en la integración de la sostenibilidad como eje estratégico de su negocio

Grupo Ramos avanza en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en sus operaciones, con la meta de convertir la sostenibilidad en un componente transversal de sus decisiones comerciales, procesos y relaciones con sus grupos de interés hacia 2030.

La estrategia fue presentada por Vanessa Alba, directora ejecutiva de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, durante el seminario Transformación Sostenible, donde compartió la experiencia de la empresa en la integración de estos criterios en el sector del comercio minorista dominicano.

Con más de 60 años de presencia en República Dominicana, más de 90 tiendas, 8,600 colaboradores y más de 80 millones de visitas anuales, la compañía busca aprovechar el alcance de sus operaciones para ampliar su impacto ambiental y social.

"La sostenibilidad dejó de ser un proyecto paralelo. Es parte de cómo crecemos, servimos y generamos oportunidades. Nuestro desafío es incorporarla cada vez más a los procesos y decisiones del negocio, de manera que podamos generar un impacto sostenible y medible", expresó Alba.

La estrategia contempla áreas como la experiencia del cliente, la gestión del talento, la cadena de valor, la eficiencia ambiental, la gobernanza, el vínculo con las comunidades y la operación responsable.

Con ello, la empresa procura responder a las expectativas de los consumidores y avanzar en transparencia, rendición de cuentas y mejores prácticas entre sus proveedores.

Acciones ambientales y sociales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/ejecutivos-charla-omg-0a80f326.jpeg Ejecutivos charla. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Entre las iniciativas ambientales, Grupo Ramos cuenta con 11 estaciones Puntos R en tiendas Sirena, a través de las cuales ha recuperado más de 350 toneladas de residuos reciclables desde 2021. El programa se desarrolla en alianza con organizaciones como Bepensa, BHD y Tetra Pak.

La empresa también trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente en el fortalecimiento de capacidades relacionadas con tecnologías de refrigeración con dióxido de carbono (CO2), además de promover prácticas que faciliten decisiones de consumo más responsables.

En el ámbito social, reporta una inversión superior a RD$243 millones en iniciativas sociales durante los últimos cinco años. Entre sus acciones figura una alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), orientada a apoyar la salud materna y neonatal.

A estas iniciativas se suma el voluntariado corporativo, mediante el cual sus colaboradores aportan tiempo y talento a proyectos dirigidos a las comunidades donde opera la compañía.

La estrategia también abarca a proveedores, productos y clientes, con el propósito de impulsar mejores prácticas en materiales y empaques, fortalecer la gestión responsable de la cadena de suministro y promover hábitos de consumo sostenibles.

Para Alba, el alcance de la empresa representa una oportunidad para incorporar la sostenibilidad a la experiencia cotidiana de compra.

La intención es aprovechar los millones de visitas que reciben sus establecimientos para informar y facilitar decisiones más responsables, al tiempo que se vinculan estos esfuerzos con la eficiencia operacional y el cumplimiento de las regulaciones.

Una hoja de ruta hacia 2030

Como parte de sus objetivos, Grupo Ramos aspira a que, para 2030, la sostenibilidad esté integrada en la gestión del negocio y deje de funcionar como un proyecto independiente.

La hoja de ruta contempla avanzar desde el diagnóstico y la identificación de los asuntos prioritarios hasta la incorporación de indicadores, programas de eficiencia, certificaciones y mecanismos de gestión de la cadena de valor que permitan elevar la madurez de la estrategia ESG.

La empresa identifica tres aprendizajes fundamentales en este proceso: conectar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza con la estrategia y las decisiones del negocio; involucrar a toda la cadena de valor para ampliar el alcance de las iniciativas, y establecer mecanismos que permitan medir los resultados.

Con esta visión, Grupo Ramos vincula su propósito de "Mejoramos vidas, todos los días" con una estrategia que busca generar valor para sus colaboradores, clientes, proveedores y comunidades, mientras fortalece la gestión empresarial y su contribución al desarrollo del país.