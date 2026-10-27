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Acabados y Pinturas – Sherwin Williams´s presenta las tendencias de color 2027

Es una propuesta que invita a explorar el color desde una perspectiva más personal, auténtica y expresiva.

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    Acabados y Pinturas – Sherwin Williams´s presenta las tendencias de color 2027
    Miguel Ángel Fernández, Lourdes Fernández de Defilló y Rafael Ferrer. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Acabados y Pinturas, licenciatarios de la marca Sherwin-Williams en República Dominicana, presentó las tendencias de color para 2027 a través de Colormix Trend Forecast 2027: Rewild, en un encuentro celebrado en Cava Alta que reunió a profesionales del diseño y representantes del sector.

    Para 2027, Sherwin-Williams presenta Rewild, una propuesta que invita a explorar el color desde una perspectiva más personal, auténtica y expresiva.

    El forecast reúne 48 tonalidades  cuidadosamente seleccionadas por el equipo global Trendsight de la marca, que combinan investigación, análisis y seguimiento de tendencias para interpretar las ideas y emociones que están dando forma al diseño contemporáneo.

    La actividad contó con la participación de Rafael Ferrer, Designer Account  Executive de Sherwin Williams, Puerto Rico; quien impartió la charla sobre las tendencias de color para 2027 y presentó las tres historias que componen esta edición: Revive, Reignite y Reconnect.

    Estas propuestas exploran distintas formas de conectar el color con la memoria, la creatividad, la expresión personal y la relación con la naturaleza.

    Revive evoca una conexión con el pasado mediante la recuperación de la artesanía, los objetos con historia y los detalles que transmiten nostalgia y sofisticación. Esta historia celebra la riqueza de los espacios que reflejan memoria, herencia y personalidad.

    Reignite invita a redescubrir la creatividad, la energía y la expresión individual. A través de contrastes cromáticos, tonalidades intensas y combinaciones audaces, propone espacios que reflejan emociones, libertad y autenticidad.  

    Reconnect explora una relación más profunda entre las personas y la naturaleza. Sus influencias evocan materiales orgánicos, tradiciones, bienestar y una conexión consciente con el entorno, dando lugar a espacios que buscan perdurar y generar una sensación de equilibrio.

    Durante el encuentro, Miguel Ángel Fernández, vicepresidente de Ventas y  Mercadeo, en representación de la marca, destacó el impacto del color y la pintura, expresando:

    "Reiteramos nuestro compromiso de evolucionar junto a ustedes. Con el respaldo de nuestras 20 tiendas a nivel nacional, en  cabados y Pinturas combinamos 47 años de experiencia con una visión volcada a la innovación y la calidad excepcional.

    Continuamos desarrollando soluciones de vanguardia que les permitan transformar sus espacios y llevar sus proyectos a un estándar superior". 

    Compromiso con la inspiración y la innovación

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    Denizly Cedeño, Lyné Genao, Elizabeth Santana, Lionel Senior, Pilar Defilló y Raquel Defilló de García.
    Denizly Cedeño, Lyné Genao, Elizabeth Santana, Lionel Senior, Pilar Defilló y Raquel Defilló de García. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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    Infografía

      Con esta nueva edición, Sherwin-Williams reafirma su liderazgo en el universo del color y su compromiso con la inspiración y la innovación en el diseño.

      A través de Rewild, los profesionales y entusiastas del diseño encuentran nuevas posibilidades para combinar tonalidades, experimentar con diferentes ambientes y crear espacios que respondan a sus propias historias y formas de expresión.

      Acerca de Acabados y Pinturas es una empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado, dedicada a la fabricación y distribución de pintura y recubrimientos arquitectónicos, de madera, industriales y automotrices bajo la licencia exclusiva de The Sherwin-Williams Company USA, líder global en ventas de pintura.

      Se caracterizan por brindar la más alta calidad y servicio en sus productos,  además de ser mundialmente reconocidos por las pinturas "odor-less" o muy bajas de olor y libres de plomo.

      TEMAS -

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