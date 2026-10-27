Acabados y Pinturas – Sherwin Williams´s presenta las tendencias de color 2027

Miguel Ángel Fernández, Lourdes Fernández de Defilló y Rafael Ferrer. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Acabados y Pinturas, licenciatarios de la marca Sherwin-Williams en República Dominicana, presentó las tendencias de color para 2027 a través de Colormix Trend Forecast 2027: Rewild, en un encuentro celebrado en Cava Alta que reunió a profesionales del diseño y representantes del sector.

Para 2027, Sherwin-Williams presenta Rewild, una propuesta que invita a explorar el color desde una perspectiva más personal, auténtica y expresiva.

El forecast reúne 48 tonalidades cuidadosamente seleccionadas por el equipo global Trendsight de la marca, que combinan investigación, análisis y seguimiento de tendencias para interpretar las ideas y emociones que están dando forma al diseño contemporáneo.

La actividad contó con la participación de Rafael Ferrer, Designer Account Executive de Sherwin Williams, Puerto Rico; quien impartió la charla sobre las tendencias de color para 2027 y presentó las tres historias que componen esta edición: Revive, Reignite y Reconnect.

Estas propuestas exploran distintas formas de conectar el color con la memoria, la creatividad, la expresión personal y la relación con la naturaleza.

Revive evoca una conexión con el pasado mediante la recuperación de la artesanía, los objetos con historia y los detalles que transmiten nostalgia y sofisticación. Esta historia celebra la riqueza de los espacios que reflejan memoria, herencia y personalidad.

Reignite invita a redescubrir la creatividad, la energía y la expresión individual. A través de contrastes cromáticos, tonalidades intensas y combinaciones audaces, propone espacios que reflejan emociones, libertad y autenticidad.

Reconnect explora una relación más profunda entre las personas y la naturaleza. Sus influencias evocan materiales orgánicos, tradiciones, bienestar y una conexión consciente con el entorno, dando lugar a espacios que buscan perdurar y generar una sensación de equilibrio.

Durante el encuentro, Miguel Ángel Fernández, vicepresidente de Ventas y Mercadeo, en representación de la marca, destacó el impacto del color y la pintura, expresando:

"Reiteramos nuestro compromiso de evolucionar junto a ustedes. Con el respaldo de nuestras 20 tiendas a nivel nacional, en cabados y Pinturas combinamos 47 años de experiencia con una visión volcada a la innovación y la calidad excepcional.

Continuamos desarrollando soluciones de vanguardia que les permitan transformar sus espacios y llevar sus proyectos a un estándar superior".

Compromiso con la inspiración y la innovación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/denizly-cedeno-lyne-genao-elizabeth-santana-lionel-senior-pilar-defillo-y-raquel-defillo-de-garcia-2276aa3e.jpeg Denizly Cedeño, Lyné Genao, Elizabeth Santana, Lionel Senior, Pilar Defilló y Raquel Defilló de García. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/alam-paredes-lionel-senior-edwin-pena-irving-ocasio-franklin-sanchez-y-jose-reyes-c329c3f3.jpeg ‹ >

Con esta nueva edición, Sherwin-Williams reafirma su liderazgo en el universo del color y su compromiso con la inspiración y la innovación en el diseño.

A través de Rewild, los profesionales y entusiastas del diseño encuentran nuevas posibilidades para combinar tonalidades, experimentar con diferentes ambientes y crear espacios que respondan a sus propias historias y formas de expresión.

Acerca de Acabados y Pinturas es una empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado, dedicada a la fabricación y distribución de pintura y recubrimientos arquitectónicos, de madera, industriales y automotrices bajo la licencia exclusiva de The Sherwin-Williams Company USA, líder global en ventas de pintura.

Se caracterizan por brindar la más alta calidad y servicio en sus productos, además de ser mundialmente reconocidos por las pinturas "odor-less" o muy bajas de olor y libres de plomo.