IMCA y John Deere celebran 80 años de alianza en el mercado dominicano

Con la celebración de una gala conmemorativa, IMCA, empresa de soluciones para el sector agrícola, y su aliado estratégico John Deere conmemoraron su 80 aniversario de alianza en el mercado dominicano en un evento realizado en el Restaurante Lila de Santo Domingo.

Reuniendo a líderes y actores de la agroindustria, ambas empresas reafirmaron su compromiso de crecer juntos para seguir impulsando la modernización y productividad del campo dominicano.

Durante el encuentro, los directivos resaltaron cómo se ha desarrollado esta relación comercial a lo largo de ocho décadas de operaciones en el país, con el trabajo diario de los productores locales.

La colaboración ha abarcado el suministro de equipos, soluciones de tecnología y posventa para las distintas etapas de mecanización que ha experimentado el sector agroindustrial dominicano hasta la actualidad.

Liderazgo y visión de futuro

Pedro Esteva, presidente y CEO de IMCA, destacó la importancia de la tecnología en el desarrollo de una agricultura más eficiente y reafirmó el compromiso de IMCA y John Deere de acompañar a los productores dominicanos en la modernización de sus operaciones para fortalecer su productividad y competitividad.

Asimismo, resaltó tanto el aporte de IMCA como el de clientes y aliados del sector cañero al desarrollo profesional y socioeconómico del país, mediante programas educativos dirigidos a la formación de técnicos.

De su lado, Luciana Mundani, directora de Ventas Hispano de John Deere, ofreció unas palabras en representación de la marca en las que resaltó que casi la mitad de los 189 años de historia mundial de John Deere se han construido con IMCA como aliado estratégico en República Dominicana, un aliado que comparte su ADN de calidad, liderazgo y confianza.

Reiteró el compromiso de ambas empresas de impulsar la productividad agrícola dominicana mediante la tecnología, con especial enfoque en sectores clave como el arroz y la caña de azúcar. Finalmente, agradeció la lealtad de los productores dominicanos y felicitó a IMCA por sus ocho décadas de representación en el territorio nacional.

Ochenta años de legado

Parte del evento estuvo dedicado a honrar la memoria de cinco personalidades destacadas que transformaron el sector azucarero y agrícola de la República Dominicana.

En el transcurso de la ceremonia se rindió homenaje póstumo a Alfonso "Alfy" Fanjul, líder de Central Romana Corporation; a Eduardo Martínez Lima, destacado por más de cinco décadas al frente de Central Romana, Costasur Dominicana y el Aeropuerto Internacional de La Romana.

De igual modo, se recordó a Eduardo Feliciano Amparo, recordado por su ingenio y soluciones prácticas para eficientizar las operaciones agrícolas de Central Romana y la industria azucarera en general.

También se destacó el legado de Pedro Luis Santana, conocido como "Don Güilo", administrador de ingenios y hombre de letras vinculado a CAEI; y la trayectoria de José María Cabral Vega, "Don Chepe", reconocido por sus aportes al desarrollo de la industria azucarera y su recorrido empresarial de más de cincuenta años en CAEI y demás empresas Vicini.

La noche concluyó con un espacio de intercambio y networking, donde clientes, socios y colaboradores celebraron y reafirmaron el compromiso de seguir creciendo juntos para impulsar la productividad del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/imca-2-8e1352a9.jpg Rosa Elena Santana y Raquel Martínez. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/imca-3-1f1b9123.jpg Salvador Estepan y Eduardo Feliciano. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/imca-5-2bc7a428.jpg Juan Franco, Charlene Santana y Fernando Valerio. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/imca-6-fcd80c16.jpg Catherine Piña y Miguel Santana. (CEDIDA) ‹ >

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