Don Pedro incursiona en el mercado de los snacks con dos propuestas de chicharrón

El chicharrón es parte de la cultura gastronómica dominicana y justamente con él, Induveca, a través de su marca Don Pedro, apuesta con nuevas experiencias de consumo con el lanzamiento de dos nuevos snacks a base de este crujiente plato.

Los invitados a un encuentro en el hotel Kimpton Las Mercedes conocieron de primera mano los detalles de esta novedad: Don Pedro Pork Rind, Chicharrón Horneado , y Don Pedro Pork Rind, Chicharrón tipo Popcorn.

La presentación marca una nueva etapa para Don Pedro, cuya trayectoria ha estado vinculada a los productos curados, entre ellos pepperoni, salami tipo Genoa, chorizos, salchichones y cerveceros.

Durante el lanzamiento, Oscar Valiente, gerente de Marca Senior, explicó que la iniciativa responde a la evolución de los hábitos de consumo y al interés por encontrar opciones prácticas para disfrutar fuera de las comidas tradicionales o de las celebraciones especiales.

"Los consumidores también buscan experiencias diferentes. Momentos más espontáneos, más prácticos, en los que quieren disfrutar algo delicioso sin necesidad de una ocasión especial", expresó al explicar las razones que motivaron la entrada de la marca a esta categoría.

Dos formas de disfrutar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/img-20261027-wa0535-468fe03a.jpg La novedad llega lista en paquete y otra ideal para completar ña cocción en el microondas. (ESTARLIN ROSA)

La primera propuesta es el chicharrón horneado, un snack crujiente y alto en proteína, concebido para ofrecer una alternativa práctica que conserva el sabor característico de este producto.

La segunda innovación es el chicharrón tipo popcorn, una presentación que permite preparar el producto en el microondas y convertir su elaboración en parte de la experiencia de consumo.

Ambas opciones parten de un ingrediente reconocido en la gastronomía dominicana, pero lo presentan en formatos que buscan responder a estilos de vida en los que la conveniencia y la rapidez tienen cada vez mayor relevancia.

"Encontramos la inspiración en un sabor profundamente nuestro: el chicharrón", señaló Valiente, quien destacó que la intención es reinterpretar esta tradición para acercarla a nuevas ocasiones de consumo.

Tradición e innovación

Durante el encuentro, Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca, resaltó la importancia de mantener vigente el legado de una marca mediante la innovación y la capacidad de adaptarse a las transformaciones del mercado.

En esa misma línea, Madeline Cruz, gerente de Negocios Cárnicos, abordó las oportunidades de crecimiento que surgen al identificar nuevas preferencias y espacios de consumo.

La empresa apuesta a que el reconocimiento de Don Pedro le permita explorar nuevas categorías sin perder los atributos que han caracterizado su portafolio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/img-20261027-wa0519-a8e1bd68.jpg Marianne Cruz, Juan Fabian y Yvonne Patxot. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/img-20261027-wa0529-20ad7daf.jpg (ESTARLIN ROSA) ‹ >