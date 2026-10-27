Secrets Tides Punta Cana, reconocido como Hotel del Año en el Premio Nacional de Turismo 2026

Álvaro Peña, propietario del Secrets Tides Punta Cana Resort & Spa, de la cadena, Hyatt Inclusive Collection. ( CEDIDA POR EL COMPLEJO )

Secrets Tides Punta Cana fue reconocido como Hotel del Año durante la quinta edición del Premio Nacional de Turismo 2026, una distinción que destaca su desempeño, la calidad de sus servicios y su contribución al fortalecimiento de la oferta hotelera de República Dominicana.

La ceremonia reunió a representantes de la industria turística para reconocer a empresas, instituciones y profesionales que, a través de su visión, liderazgo y compromiso, han contribuido al crecimiento y la proyección del país como destino turístico.

En esta edición, Secrets Tides Punta Cana fue distinguido por sus sobresalientes resultados y el mantenimiento de elevados estándares de calidad en sus operaciones.

Ubicado en Uvero Alto, Punta Cana, Secrets Tides Punta Cana es un resort todo incluido, solo para adultos, perteneciente a Hyatt Inclusive Collection.

Reconocido también con la distinción AAA Four Diamond, cuenta con 668 suites y una propuesta concebida como un refugio frente al mar que combina hospitalidad, gastronomía, bienestar y experiencias orientadas al descanso y la conexión con el entorno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/secrets-tides-a8f87d3a.jpg Vista del Secrets Tides Punta Cana. (CEDIDA POR EL COMPLEJO)

La propiedad ofrece la experiencia Unlimited-Luxury, característica de Secrets Resorts & Spas, que integra gastronomía gourmet, bebidas premium, servicio de habitaciones y concierge las 24 horas, actividades durante el día y entretenimiento nocturno, entre otras inclusiones.

Sus instalaciones incluyen amplias piscinas infinitas, spa y diversos espacios diseñados para disfrutar de una estancia que combina privacidad, confort y experiencias personalizadas.

Más

Con este reconocimiento, Secrets Tides Punta Cana suma un nuevo logro a su trayectoria, reflejo del trabajo de sus colaboradores y de una propuesta de hospitalidad que continúa enriqueciendo la oferta turística de Punta Cana.

Te puede interesar Secrets Tides Punta Cana apuesta al lujo silencioso: el hotel donde el privilegio es desconectarse