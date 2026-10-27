The Glenlivet presenta en República Dominicana su edición limitada Provence de 12 años

Luisa Fontana, Mariano González, Dayra Acosta y Ángel Martínez. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

The Glenlivet presentó en República Dominicana su edición limitada Provenza de 12 años, una expresión que combina la tradición escocesa de la marca con la inspiración de Provenza, en el sur de Francia.

El lanzamiento se dio a conocer durante A Wee Bit of Provence, una experiencia que reunió a invitados especiales en torno a los atributos de esta nueva propuesta y al placer de compartir momentos auténticos alrededor de una degustación cuidadosamente concebida.

Como reconocimiento a su calidad, elaboración e innovación, la nueva edición obtuvo una medalla de oro en los Scotch Whisky Masters 2026, organizados por The Spirits Business.

El encuentro tuvo lugar en La Bodega, Rooftop 88, en Santo Domingo, donde los invitados disfrutaron de una propuesta inspirada en la cultura y la elegancia provenzal. La experiencia puso en valor el arte de recibir, conversar y conectar, en armonía con el carácter distintivo de The Glenlivet.

Como parte de su serie Beyond Speyside, esta edición incorpora un proceso de acabado selectivo en tres tipos de barricas de vino francés:

Château Sainte Marguerite

Rivesaltes

Sauternes

Bajo la dirección de Kevin Balmforth, maestro de barricas de la marca, esta combinación aporta un perfil equilibrado, con notas de melocotón blanco, nectarina, pera y cítricos, acompañadas de matices florales y especiados.

Una experiencia con la esencia de Provenza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/1o6a3581-139ce3f8.jpg La experiencia puso en valor el arte de recibir, conversar y conectar, en armonía con el carácter distintivo de The Glenlivet. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

A Wee Bit of Provence ofreció un acercamiento a la inspiración detrás de esta edición, a través de una propuesta que vinculó la herencia escocesa de The Glenlivet con los aromas, sabores y la elegancia del sur de Francia.

Ángel Martínez, Sr. Brand Manager de The Glenlivet, expresó:"The Glenlivet Provence 12 años nace de un encuentro extraordinario entre dos mundos: la maestría escocesa y el arte de vivir de Provenza. Queremos inspirar a los consumidores dominicanos a descubrir nuevos matices y a transformar cada ocasión en una oportunidad para compartir, conectar y crear recuerdos. Porque las experiencias más memorables no solo nacen de lo que disfrutamos, sino por las personas y las historias que reunimos a su alrededor".

La inspiración provenzal también se refleja en el empaque, que combina tonos lavanda, matices dorados y el característico verde azulado de The Glenlivet, evocando los viñedos, los campos florales y la elegancia de la Riviera francesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/hideyoshi-tateyama-monica-tarrago-1-e5a1d5c5.jpg Hideyoshi Tateyama y Mónica Tarragó. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/victor-mella-yazmin-yeara-374bc3e5.jpg Victor Mella y Yazmín Yeara. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >