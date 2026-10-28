BHD exalta la grandeza de un nuevo grupo de Mujeres que Cambian el Mundo

Las 11 galardonadas con el Premio Mujeres que Cambian el Mundo, junto al cuerpo del jurado, directivos de Banco BHD y el presidente de la República Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Hay mujeres que trillan su propio camino para que otros encuentren el suyo. Esa es la esencia de las nominadas y galardonadas en la undécima edición del premio Mujeres que Cambian el Mundo, del Banco BHD.

La gala se celebró en el Teatro Nacional, donde fueron reconocidas once mujeres que transforman vidas a través de iniciativas sociales en distintas comunidades del país.

La ganadora del primer lugar fue Juana Mercedes de Brioso, de Monte Plata, por su trayectoria en la defensa de los derechos y la autonomía económica de las mujeres rurales.

Los segundos lugares recayeron en la hermana Audelia Rodríguez Argueta, de Azua, y Flor María Sepúlveda, de Villa Altagracia, por sus aportes al desarrollo comunitario. Mientras que los galardones especiales fueron para Juana Evangelista del Carmen Rodríguez Blanco, conocida como Camelia Ureña, de Santiago, y sor María Carmen Veiga Castiñeira, de Santo Domingo.

Valores que transforman

La ceremonia reconoció a mujeres cuyas iniciativas contribuyen al bienestar de personas y comunidades mediante proyectos vinculados con la educación, la salud, la inclusión, la cultura y la protección ambiental.

Durante sus palabras, Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, destacó que las galardonadas comparten la decisión de actuar con responsabilidad, empatía y solidaridad, incluso cuando sus esfuerzos se desarrollan lejos de los escenarios públicos y del reconocimiento.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, resaltó que el impacto de estas iniciativas se refleja en resultados concretos, como personas alfabetizadas, jóvenes con acceso a educación, familias que reciben atención médica y comunidades que encuentran oportunidades de desarrollo.

Puig señaló que, en once ediciones, el premio ha recibido más de 800 postulaciones y reconocido a 122 mujeres en todo el país. También destacó la importancia de fortalecer la inclusión financiera femenina, especialmente para impulsar el crecimiento de los negocios liderados por mujeres.

En tanto, Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, informó que esta edición recibió 142 postulaciones. Para validar las historias, 46 voluntarios y colaboradores dedicaron 736 horas de trabajo y realizaron 55 visitas de campo en distintas localidades.

Navarro explicó que el reconocimiento marca el inicio de una etapa de acompañamiento para fortalecer las capacidades y los proyectos de las premiadas. Desde la creación del programa, más de 5,000 personas han recibido formación mediante esta iniciativa.

Durante el acto anunció, además, un aumento de los incentivos económicos: 1.5 millones de pesos para el primer lugar; un millón de pesos para cada una de las dos ganadoras del segundo lugar y para cada homenaje especial; y 500,000 mil pesos para las demás galardonadas.

Quiénes son las galardonadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-28-at-91139-pm-1-f688fbad.jpeg Luis Molina Achécar,Juana Mercedes de Brioso, Luis Abinader ySteven Puig. (ESTARLIN ROSA)

Camelia Ureña. Ha dedicado 62 años al desarrollo comunitario, impulsando becas universitarias para más de 2,000 jóvenes, proyectos de vivienda y programas de reforestación que benefician a comunidades vulnerables.

Sor María Carmen Veiga Castiñeira. Fundadora de Casa Rosada, lleva más de 35 años acompañando a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que viven con VIH, mediante atención sanitaria, educación y apoyo emocional.

Juana Mercedes de Brioso. Líder campesina con 46 años de trayectoria en la defensa de los derechos y la autonomía económica de las mujeres rurales, promoviendo la organización comunitaria, el acceso al agua y las iniciativas productivas.

Hermana Audelia Rodríguez Argueta. Desde la educación y el trabajo misionero, acompaña a comunidades rurales de Azua, impulsando la formación de jóvenes, el liderazgo femenino, la conservación ambiental y el acceso a servicios esenciales.

Flor María Sepúlveda. Profesora, trabajadora social y líder cooperativista, acumula más de 30 años articulando instituciones y organizaciones para impulsar proyectos de educación, infraestructura, protección ambiental y desarrollo municipal en Villa Altagracia.

Ada Alba Drullard. Médica y presidenta de la Fundación Dominicana de Autismo, lleva 31 años promoviendo la atención integral, la inclusión y las oportunidades educativas, terapéuticas y laborales para personas con autismo y sus familias.

Adela Matos Cuevas de Florián. Especialista en planificación territorial, ha dedicado tres décadas al desarrollo de comunidades vulnerables de Independencia, con acciones de protección de derechos, prevención de la violencia, fortalecimiento organizativo y sostenibilidad ambiental.

Antigua Melania Martínez Santos. Con 65 años de servicio comunitario, ha promovido la alfabetización, la educación y la asistencia social. Fundó iniciativas educativas y de atención a adultos mayores, además de mantener redes de apoyo para personas en situación vulnerable.

Hada Mirelis Ciprián Montero (Maleli). Líder campesina con 47 años de trayectoria, impulsa la autonomía económica de las mujeres rurales de Azua mediante la producción agrícola, el ahorro solidario, la formación y las prácticas agroecológicas.

Jennifer Inmaculada Ramos Concepción. Fundadora de la Fundación María Laura, convirtió su experiencia familiar en una iniciativa de apoyo a niños con enfermedades raras o de difícil diagnóstico. Ha acompañado a más de 220 pacientes y sus familias, facilitando evaluaciones y diagnósticos especializados.

María Amelia Finke Brugal (Beba). Historiadora y promotora cultural de Puerto Plata, lleva 20 años fomentando la lectura, la educación y la preservación del patrimonio histórico, mediante actividades formativas y proyectos que acercan la cultura a niños, jóvenes y comunidades.