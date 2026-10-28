Contrumedia anuncia detalles de su 14° edición

Jabar Singh, presidente ejecutivo Scotiabank RD y Caribe; y Sadery Abreu, CEO ConstruMedia. ( CORTESÍA DE CONSTRUMEDIA )

ConstruMedia anunció la realización de Expo Feria Inmobiliaria ConstruMedia 2026, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, con Scotiabank como banco oficial.

Durante un encuentro entre ejecutivos de ambas empresas, se intercambiaron impresiones sobre la decimocuarta edición del evento, en la que se presentarán proyectos inmobiliarios tanto en la ciudad como destinados a segunda vivienda en zonas de playa y montaña, con opciones para una amplia variedad de presupuestos.

Sadery Abreu, CEO de ConstruMedia, informó que este año el evento contará con más de 70 empresas expositoras, entre ellas destacadas constructoras y desarrolladoras del país, así como firmas especializadas en materiales de terminación, acabados, soluciones para la construcción y equipamiento de inmuebles.

Expo Feria Inmobiliaria ConstruMedia se ha consolidado como un importante punto de encuentro para la industria, contribuyendo a incentivar la inversión en bienes raíces y a dinamizar las ventas durante el último trimestre del año, al reunir en un mismo escenario a desarrolladores, suplidores, profesionales y potenciales adquirentes.

Novedades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/scotiabank-2-8ae81568.jpg La celebración se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, con Scotiabank como banco oficial. (CORTESÍA DE SCOTIABANK)

Como una de las principales novedades de 2026, se incorpora a su agenda la realización de conversatorios concebidos para abordar temas de actualidad, tendencias y desafíos vinculados a la construcción, el desarrollo urbano e inmobiliario, la inversión, la vivienda y el diseño.

Estos encuentros contarán con la participación de 26 reconocidos profesionales, empresarios y especialistas de distintas áreas.

ConstruMedia inicia así la cuenta regresiva hacia su tradicional encuentro anual, mientras Scotiabank prepara condiciones especiales de financiamiento y una atractiva oferta de tasas para los visitantes interesados en adquirir una propiedad durante los tres días de feria.

Abreu agradeció el apoyo de las empresas expositoras y patrocinadoras que formarán parte de esta nueva edición, con mención especial a Ferretería Ochoa, Cap Cana, Unirefri, Decofertas, Vólquez Martínez & Asocs., y el respaldo del Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones (MIVHED).

Asimismo, invitó a los profesionales del sector, constructores, arquitectos y diseñadores de interiores a conocer la amplia oferta de productos, servicios y soluciones para la construcción que estarán presentes en esta gran exposición.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/scotiabank-25edb849.jpg Zaira Veras, Diego García y Zoila Abreu. (CORTESÍA DE CONSTRUMEDIA)