Grabo Estilo presenta las últimas tendencias en uniformes profesionales de Velilla

Aitor Guezuraga, Sulin Lantigua de Glass, Ignacio Glass y Adrián Olid Velilla. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Con una propuesta que integró innovación textil, diseño y funcionalidad, Grabo Estilo presentó las últimas tendencias en uniformes profesionales de la marca española Velilla durante un desfile celebrado en el Mauad Hotel.

La actividad congregó a empresarios, clientes corporativos y representantes internacionales interesados en nuevas soluciones de vestuario laboral para distintos sectores productivos.

El encuentro mostró las innovaciones textiles y las colecciones de temporada del portafolio de Velilla, con un desfile presentado por el diseñador dominicano Starlin de Holma. Los asistentes también recorrieron los espacios expositivos de Grabo Estilo, donde conocieron su oferta de regalos corporativos, placas, trofeos y uniformes profesionales.

La actividad fue encabezada por Ignacio Glass y Sulin Lantigua de Glass, directivos de Grabo Estilo, junto a Adrián Olid Velilla y Aitor Guezuraga, ejecutivos de la firma española vinculados a su dirección global y gestión comercial internacional.

"Es un honor que Velilla, símbolo de innovación y prestigio internacional, esté representada en República Dominicana por Grabo Estilo, una empresa que impulsa productos únicos, certificados y con visión global", expresaron los ejecutivos.

Sectores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/unnamed-31-23ff1968.jpg Los asistentes también recorrieron los espacios expositivos de Grabo Estilo, donde conocieron su oferta de regalos corporativos, placas, trofeos y uniformes profesionales. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Las colecciones presentadas están especializadas para cada sector, entre ellos:

Sector Salud. Uniformes médicos, clínicos y veterinarios pensados para ofrecer comodidad, libertad de movimiento y una imagen profesional.

Hotelería y Gastronomía. Prendas para hoteles, spas, restaurantes y cocinas profesionales, que combinan presentación y funcionalidad para jornadas intensas.

Industria y Construcción. Líneas para construcción, siderurgia, minería y automoción, destacadas por su resistencia y practicidad.

Alta Visibilidad. Prendas reflectivas para aeropuertos, puertos, almacenes, transporte y operaciones nocturnas, que responden a los requisitos de seguridad de cada actividad.

Sector Corporativo y Estilo de Vida. Propuestas para empresas, bancos y universidades, junto con alternativas de inspiración deportiva y casual.

La alianza entre Grabo Estilo y Velilla, vigente desde hace varios años, ha acercado al país colecciones internacionales para diversos sectores económicos. La disponibilidad de inventario, las colecciones de temporada y las opciones de entrega inmediata resultan clave para las organizaciones que buscan estandarizar la imagen de sus equipos.