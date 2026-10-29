Banreservas otorga becas de residencia artística en París a Laura Castro y George Heisen Molina

El embajador de la República Dominicana en Francia, David Puig, anunció la selección de los artistas Laura Castro y George Heisen Molina como ganadores del programa de residencias artísticas "República Dominicana x Cité", una iniciativa de cooperación cultural auspiciada por el Banco de Reservas.

El anuncio se realizó en el marco de la Semana Dominicana en Francia 2026, donde se explicó que los agraciados tendrán la oportunidad de desarrollar sus proyectos creativos en la prestigiosa Cité internationale des arts de París, mediante residencias de tres meses cada una, previstas para el período comprendido entre enero y junio de 2027.

"Es un placer anunciar que Laura Castro y George Heisen Molina, dos artistas contemporáneos de destacada trayectoria, han sido elegidos para realizar residencias artísticas de una duración de tres meses en la Cité internationale des arts de París entre enero y junio de 2027", destacó el diplomático dominicano.

Los artistas seleccionados agradecieron la oportunidad y resaltaron la importancia de establecer vínculos con el ecosistema artístico parisino, así como de acceder a los archivos y recursos de instituciones culturales francesas para enriquecer sus investigaciones y procesos creativos.

Esta iniciativa, impulsada por la Embajada de la República Dominicana en Francia con el auspicio de Banreservas, busca fortalecer la presencia del arte contemporáneo dominicano en escenarios internacionales, fomentar el intercambio cultural y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional para los creadores nacionales.

A través de sus residencias, Castro y Molina podrán avanzar en sus respectivos proyectos en un entorno de investigación, experimentación y colaboración con artistas y profesionales de diferentes países.

El acto de anuncio contó con la presencia del ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, y de Bénédicte Alliot, directora de la Cité internationale des arts, institución reconocida internacionalmente por acoger a creadores de diversas disciplinas y facilitar espacios para el desarrollo de proyectos artísticos.

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Proceso de selección

La convocatoria del programa recibió 44 postulaciones durante el período comprendido entre junio y agosto de 2026.

El proceso de evaluación estuvo a cargo de representantes de la Embajada dominicana en Francia, el Centro Cultural Banreservas, la Cité internationale des arts y curadores de arte independientes franceses, quienes participaron en la identificación de propuestas con potencial creativo y proyección internacional.

La selección de Laura Castro y George Heisen Molina representa un nuevo paso en el fortalecimiento de la cooperación cultural entre la República Dominicana y Francia, al tiempo que amplía las oportunidades para que el talento artístico dominicano alcance nuevos espacios de reconocimiento y desarrollo.