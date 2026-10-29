Caffè Vergnano 1882 abre su primer Coffee Shop en República Dominicana

La tradición italiana del café suma un nuevo espacio en Santo Domingo. Caffè Vergnano 1882 inauguró su primer Coffee Shop en República Dominicana, marcando la llegada al país de una de las tostadoras de café más antiguas de Italia, cuya historia familiar comenzó en 1882 en Chieri, Piamonte.

La apertura contó con la presencia de Pietro Vergnano, representante de la familia propietaria, ejecutivos de la compañía y miembros de Sociedad Gastronómica Italiana Amici, responsable del desarrollo de la marca en el mercado dominicano.

En lugar de una inauguración convencional, la firma organizó una Giornata Vergnano, una experiencia que recorrió diferentes momentos de la cultura cafetera italiana, desde el desayuno hasta el aperitivo de la tarde.

Una experiencia desde la primera taza

La jornada comenzó con Colazione Vergnano, un encuentro que reunió a empresarios, representantes de familias italianas radicadas en el país e invitados especiales. Uno de sus momentos centrales fue Il Primo Espresso, con la preparación de la primera taza de café en el establecimiento, como símbolo del inicio de esta nueva etapa.

La programación incluyó además Dentro il Caffè, una clase magistral en la que los asistentes conocieron aspectos relacionados con la selección de los granos, la elaboración de mezclas, el tostado y la preparación del espresso italiano.

Al mediodía, A Tavola presentó la propuesta gastronómica del establecimiento, que incorpora desayunos, almuerzos, panes y repostería, ampliando la experiencia más allá del café. La celebración concluyó con Aperitivo Vergnano, acompañado de bebidas, música y el tradicional ambiente de encuentro que caracteriza esta costumbre italiana.

«La apertura en Santo Domingo representa un nuevo capítulo para una historia que nuestra familia comenzó hace más de 140 años. Hemos crecido llevando nuestra cultura del café a diferentes lugares del mundo, pero conservando siempre la misma convicción: que un espresso es también un momento para encontrarnos, conversar y darle valor al tiempo que compartimos», expresó Pietro Vergnano.

Una tradición con presencia internacional

Fundada en 1882, Caffè Vergnano exporta sus mezclas a más de 90 países y cuenta con alrededor de 250 colaboradores. Su crecimiento internacional se apoya en una filosofía que combina tradición familiar, selección rigurosa de los granos, tostado lento y atención a la calidad.

Su concepto Coffee Shop, desarrollado durante los últimos 25 años, suma 203 establecimientos en 22 países y 120 ciudades. Estos espacios buscan reproducir la hospitalidad italiana mediante ambientes acogedores y propuestas adaptadas a distintos momentos del día.

La apertura dominicana forma parte de la alianza con Sociedad Gastronómica Italiana Amici, que contempla tanto el desarrollo de los establecimientos como la introducción y distribución de la marca en el país.

«No queríamos simplemente abrir una cafetería. Queríamos introducir una experiencia capaz de transmitir esa relación tan especial que existe en Italia entre el café, el tiempo y las personas», señaló Nicolás Bulla, gerente del Coffee Shop.

La compañía también desarrolla iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social, entre ellas Women in Coffee, programa creado en 2018 para apoyar a mujeres productoras de café y promover su inclusión y empoderamiento.