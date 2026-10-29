Embajada de Estados Unidos en República Dominicana presenta campaña de hábitos saludables

Leah F. Campos y Gladys Taveras. ( CORTESÍA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS )

La alimentación equilibrada y la actividad física son el punto de enfoque de "Train, Eat and Repeat", una iniciativa impulsada por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana para promover hábitos saludables y acercar al consumidor dominicano a la oferta de carnes de res y cerdo de origen estadounidense.

De los detalles nos enteramos durante un encuentro en The Butcher Shop Arroyo Hondo, donde se hizo el lanzamiento encabezado por la embajadora estadounidense Leah F. Campos.

La propuesta se desarrolla a través de la oficina del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA/FAS), en colaboración con la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos (USMEF) y Orangetheory Fitness.

Durante sus palabras, Campos explicó que la iniciativa busca vincular la promoción de los productos agropecuarios estadounidenses con el propósito de fomentar una vida más saludable, en consonancia con Make America Healthy Again, promovida por el Gobierno del presidente Donald Trump.

"La idea era un poco incorporar la iniciativa del presidente Trump, Make America Healthy Again, con promover los productos americanos, en este caso la carne, y también incorporar eso con ejercicio", expresó la diplomática, quien manifestó su entusiasmo por participar en la propuesta y se definió como una persona a la que le gusta mucho la carne.

Agradeció la colaboración del equipo de la sección agrícola de la Embajada, de The Butcher Shop y de los participantes que se sumaron a la convocatoria.

Al invitarlos a asumir el desafío de un mes, los animó a mantener las sesiones de entrenamiento y acompañarlas con el consumo de los productos promovidos por la campaña.

Fue una jornada que integró educación nutricional, entrenamiento físico y una experiencia gastronómica alrededor de diferentes cortes de carne, como parte de la propuesta que se desarrolla a través de la oficina del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA/FAS), en colaboración con la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos ( USMEF ) y Orangetheory Fitness .

Previo al acto protocolar la nutricionista Andrea Rivera impartió un taller sobre la importancia de las proteínas en el rendimiento físico y la recuperación muscular, además de ofrecer recomendaciones para mantener una alimentación balanceada. Posteriormente, la embajadora Campos se sumó a los participantes en una sesión especial de entrenamiento en Orangetheory Fitness.

Un mes de entrenamiento

La actividad marcó el inicio de un reto de entrenamiento de Orangetheory Fitness que se extenderá durante noviembre e incluirá talleres de nutrición y orientación especializada.

Al finalizar el desafío, 30 participantes serán seleccionados para disfrutar de una experiencia de barbacoa organizada por la Embajada estadounidense y USMEF, en la que chefs regionales de la federación compartirán técnicas de preparación de diferentes cortes de carne.

La campaña se enmarca en la iniciativa gubernamental estadounidense Make America Healthy Again, orientada a promover una mejor alimentación, la actividad física y la incorporación de hábitos saludables.

Asimismo, se vincula con la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, al destacar la calidad y la innovación de su sector agropecuario, así como la presencia de sus productos en el mercado dominicano.

Un menú especial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/img-20261029-wa0198-531ab2c1.jpg La jornada incluyó una degustación de menú especial preparado por The Butcher Shop. (JUAN GUIO)

Los participantes disfrutaron de la experiencia Meat Extravaganza, una propuesta culinaria organizada por The Butcher Shop que permitió conocer distintas preparaciones y degustar cortes estadounidenses.

Giancarlos Lama, gerente comercial de The Butcher Shop, explicó a Diario Libre que la selección del menú respondió al propósito de combinar opciones de proteínas magras con otros cortes que aportan mayor contenido de grasa, atendiendo a diferentes objetivos nutricionales.

Entre los cortes seleccionados figuraron flap meat, strip loin, lomo de cerdo y chuletas de cordero. Se acompañaron con guarniciones como espárragos y papines a la plancha, preparados a la brasa.

"Elegimos una mezcla que combinara carnes magras, para las personas que quieren reducir grasa corporal, y algunos cortes un poquito más grasos, para quienes buscan incrementar masa muscular", explicó Lama al referirse a la experiencia gastronómica.