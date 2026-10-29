Embajada de Italia beca a 20 agentes de Politur para fortalecer la atención a visitantes italianos

Autoridades presentes en el acto de entrega de becas para la capacitación en italiano de 20 agentes de Politur, encabezadas por el embajador de Italia en la RD, Sergio Maffettone; el presidente de Casa de Italia, Ángelo Viro, y el director central de Politur, general Minoru Matsunaga, como parte de una iniciativa para fortalecer la atención a los turistas italianos en el país. ( ADRIANA SUELS )

La Embajada de Italia en la República Dominicana otorgó becas de formación en lengua italiana a 20 agentes de la Policía de Turismo (Politur), en una iniciativa orientada a mejorar la comunicación y la asistencia que reciben los ciudadanos italianos durante su estadía en el país.

El acto se efectuó en la sede de Casa de Italia, en la Ciudad Colonial, como parte de las actividades de la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, con el respaldo de esa institución cultural, responsable de la formación académica de los participantes.

La actividad estuvo encabezada por el embajador de Italia, Sergio Maffettone; el presidente de Casa de Italia, Ángelo Viro, y el director central de Politur, general Minoru Matsunaga Matsunaga, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer las competencias de los agentes para ofrecer un servicio más cercano y eficiente a los visitantes extranjeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-110234-am-1-6100cffb.jpeg El embajador de Italia en RD, Sergio Maffettone. (ADRIANA SUELS)

La capacitación busca que los policías turísticos puedan comunicarse directamente en italiano con los ciudadanos de esa nacionalidad, comprender sus necesidades y brindarles orientación, especialmente ante situaciones que requieran asistencia o atención de emergencia.

La iniciativa adquiere relevancia ante la presencia de turistas y residentes italianos en territorio dominicano. Según los datos ofrecidos por la Embajada, más de 95,000 turistas italianos visitaron el país durante 2025, mientras que alrededor de 14,000 ciudadanos de esa nacionalidad residen en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-110234-am-025b6139.jpeg La maestra que impartirá las clases de italiano a agentes de Politur.

Durante el encuentro, el embajador Sergio Maffettone destacó el valor de acercar el aprendizaje del idioma a quienes tienen la responsabilidad de asistir a los visitantes, convirtiéndolo en una herramienta útil para el desempeño de sus funciones.

En tanto, Ángelo Viro valoró la iniciativa como una extensión de la labor educativa y cultural que desarrolla Casa de Italia desde su fundación en 1974, al llevar la enseñanza del idioma a un espacio de servicio directo a la ciudadanía.

De su lado, el general Minoru Matsunaga agradeció a la representación diplomática italiana y a Casa de Italia por facilitar la formación de los agentes, al considerar que el dominio de la lengua contribuirá a mejorar la atención que Politur ofrece a los ciudadanos italianos que visitan el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-110231-am-4271fb15.jpeg El director central de Politur, general Minoru Matsunaga Matsunaga. (ADRIANA SUELS)

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Los 20 agentes beneficiados trabajan en destinos turísticos como la Ciudad Colonial , Boca Chica , Juan Dolio, Bayahíbe y La Romana, zonas que reciben visitantes italianos durante todo el año.

trabajan en destinos turísticos como la , , Juan Dolio, Bayahíbe y La Romana, zonas que reciben visitantes italianos durante todo el año. La formación se enmarca en la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, celebrada bajo el lema "Lengua geniale: idear, proyectar, crear con el italiano", y representa un esfuerzo de cooperación entre Italia y la República Dominicana para estrechar sus vínculos culturales y mejorar la calidad de la atención turística.