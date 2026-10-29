×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hodelpa Nicolás de Ovando
Añadir Diario Libre en GoogleHodelpa Nicolás de Ovando

El hotel Hodelpa Nicolás de Ovando respalda el arte contemporáneo

Será la sede oficial de Rendez-Vous Gala 2026, una iniciativa de la plataforma francesa La Mille

    Expandir imagen
    El hotel Hodelpa Nicolás de Ovando respalda el arte contemporáneo
    Jhonny Pérez, Prescillia Mille, Nathaly Gonzalez y Jazmin Estrella. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Hodelpa Nicolás de Ovando participó como patrocinador y hotel oficial de Rendez-Vous Gala Santo Domingo 2026, una iniciativa de la plataforma francesa La Mille dedicada al arte contemporáneo del Caribe y Latinoamérica.

    El encuentro reunió en la Ciudad Colonial a representantes de los sectores artístico, empresarial, institucional y diplomático. Su propuesta incluyó la exposición colectiva «Estructura y Sentido», integrada por obras de:

    • Fernando Carabajal, de México
    • Mónica Ferreras y George Heinsen, de República Dominicana
    • Stanley Février, de Canadá-Haití
    • Marion Vallerin, de Francia.

    Para Hodelpa Nicolás de Ovando, respaldar esta iniciativa forma parte de una visión de la hospitalidad que busca acercar a los visitantes a la identidad del destino. Su participación vincula la experiencia de alojamiento con la vida cultural de la Ciudad Colonial y el encuentro con nuevas expresiones artísticas.

    "En Hodelpa Nicolás de Ovando creemos que la hospitalidad también se expresa en la manera en que conectamos a nuestros huéspedes con el arte, la historia y la cultura de nuestro destino", expresó Jhonny Pérez, director comercial de Hodelpa Ciudad Colonial.

    Expandir imagen
    Infografía
    El respaldo del hotel a esta gala reafirma su compromiso con una Ciudad Colonial que, además de preservar su patrimonio, abre espacios para la creación contemporánea y el intercambio cultural. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Rendez-Vous Gala fue creada por La Mille, plataforma dedicada al desarrollo estratégico y la proyección internacional del arte latinoamericano, bajo la dirección de su fundadora, Prescillia Milhet.

    Milhet destacó el valor histórico y arquitectónico de la Ciudad Colonial como escenario para la iniciativa y su relación con la propuesta artística del encuentro.

    El respaldo del hotel a esta gala reafirma su compromiso con una Ciudad Colonial que, además de preservar su patrimonio, abre espacios para la creación contemporánea y el intercambio cultural.

    Sobre Hodelpa Nicolás de Ovando

    Hodelpa Nicolás de Ovando, parte de Hodelpa Hospitality, ofrece una experiencia de alojamiento estrechamente vinculada con la identidad histórica y arquitectónica de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Su propuesta integra la calidez de la hospitalidad dominicana y la conexión con el patrimonio y la vida cultural del destino.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.