El hotel Hodelpa Nicolás de Ovando respalda el arte contemporáneo

Jhonny Pérez, Prescillia Mille, Nathaly Gonzalez y Jazmin Estrella. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Hodelpa Nicolás de Ovando participó como patrocinador y hotel oficial de Rendez-Vous Gala Santo Domingo 2026, una iniciativa de la plataforma francesa La Mille dedicada al arte contemporáneo del Caribe y Latinoamérica.

El encuentro reunió en la Ciudad Colonial a representantes de los sectores artístico, empresarial, institucional y diplomático. Su propuesta incluyó la exposición colectiva «Estructura y Sentido», integrada por obras de:

Fernando Carabajal , de México

, de México Mónica Ferreras y George Heinsen , de República Dominicana

y , de República Dominicana Stanley Février , de Canadá-Haití

, de Canadá-Haití Marion Vallerin, de Francia.

Para Hodelpa Nicolás de Ovando, respaldar esta iniciativa forma parte de una visión de la hospitalidad que busca acercar a los visitantes a la identidad del destino. Su participación vincula la experiencia de alojamiento con la vida cultural de la Ciudad Colonial y el encuentro con nuevas expresiones artísticas.

"En Hodelpa Nicolás de Ovando creemos que la hospitalidad también se expresa en la manera en que conectamos a nuestros huéspedes con el arte, la historia y la cultura de nuestro destino", expresó Jhonny Pérez, director comercial de Hodelpa Ciudad Colonial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/a747471-9408332e.jpg El respaldo del hotel a esta gala reafirma su compromiso con una Ciudad Colonial que, además de preservar su patrimonio, abre espacios para la creación contemporánea y el intercambio cultural. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Rendez-Vous Gala fue creada por La Mille, plataforma dedicada al desarrollo estratégico y la proyección internacional del arte latinoamericano, bajo la dirección de su fundadora, Prescillia Milhet.

Milhet destacó el valor histórico y arquitectónico de la Ciudad Colonial como escenario para la iniciativa y su relación con la propuesta artística del encuentro.

El respaldo del hotel a esta gala reafirma su compromiso con una Ciudad Colonial que, además de preservar su patrimonio, abre espacios para la creación contemporánea y el intercambio cultural.

Sobre Hodelpa Nicolás de Ovando

Hodelpa Nicolás de Ovando, parte de Hodelpa Hospitality, ofrece una experiencia de alojamiento estrechamente vinculada con la identidad histórica y arquitectónica de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Su propuesta integra la calidez de la hospitalidad dominicana y la conexión con el patrimonio y la vida cultural del destino.