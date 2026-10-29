El mercado del estilismo dominicano se expande con nuevas propuestas

Aldo Farías, Vanessa Zambrano y Carolin Bravo. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

En una noche dedicada a las nuevas tendencias del cuidado personal masculino, a propósito que se expande el mercado del estilismo dominicano, Q´ Prro Wey! celebró su llegada oficial al país con un lanzamiento que congregó a múltiples personalidades de la moda, la belleza, empresariado y creadores de contenido.

La actividad celebrada el domingo 25 de octubre en Plaza Lupe, avenida Sarasota, convirtió el espacio en un escenario de moda, barbería y entretenimiento, bajo el lema «México trae la actitud, RD pone el flow».

El encuentro estuvo conducido por el comunicador Ariel Mercedes, mientras que uno de los protagonistas del lanzamiento-party fue Aldo Farías, embajador de Q´ Prro Wey!, quien presentó la línea de productos especializados para el cuidado y estilismo del cabello masculino.

Con una participación puso en primer plano la propuesta mexicana, que busca conectar con consumidores interesados en la imagen personal, las tendencias y la expresión de su propio estilo.

El lanzamiento estuvo encabezado por Vanessa Zambrano, CEO e inversionista del proyecto en República Dominicana, quien presentó la visión empresarial que impulsa la entrada de Q´ Prro Wey! al país y su apuesta por un segmento en constante evolución.

La ejecutiva destacó la oportunidad de desarrollar nuevas propuestas comerciales en el sector del cuidado personal masculino, mediante una marca que combina productos de estilismo con una identidad juvenil y diferenciada.

Durante la actividad también intervino Carolin Bravo Muñoz, gerente de Negocios Nacional, quien expuso los planes de crecimiento de la marca y su estrategia de incorporación progresiva a supermercados, barberías, distribuidores y establecimientos especializados.

Bravo Muñoz destacó que la llegada de Q´ Prro Wey! representa una oportunidad para impulsar nuevas alianzas comerciales, fortalecer el canal profesional y ampliar las alternativas disponibles para los consumidores dominicanos.

Como parte de esta estrategia, Keyther Estévez, el primer distribuidor de la marca en el canal de barberías, compartió la importancia de acercar productos especializados a los profesionales del sector y las oportunidades que abre esta nueva propuesta para el mercado local.

Un Hair Show que convirtió el estilismo masculino en espectáculo

El lanzamiento ofreció una experiencia que combinó moda, creatividad y entretenimiento. Uno de los momentos más llamativos fue el Hair Show, una exhibición artística de estilismo masculino en la que se presentaron peinados de alto impacto, propuestas de color y tendencias que resaltaron la versatilidad del cabello como elemento de expresión personal.

México y República Dominicana conectan a través de una nueva propuesta de belleza masculina.

Con su entrada al país, Q´ Prro Wey! inicia una etapa de desarrollo comercial en República Dominicana, con un portafolio que incluye ceras, pomadas, geles, fijadores y otros productos destinados al cuidado y estilismo masculino.

La marca proyecta ampliar gradualmente su presencia en el territorio nacional mediante alianzas con:

distribuidores

supermercados

barberías

establecimientos especializados

El lanzamiento marcó así el inicio de una nueva propuesta para el mercado dominicano, donde la imagen masculina, la innovación y las oportunidades de negocios se encontraron bajo una misma consigna: "México trae la actitud, RD pone el flow".