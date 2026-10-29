Zumbatón Carrefour 2026 recauda un millón a beneficio de Mujeres Solidarias

Los fondos recaudados se obtuvieron a través de la venta de camisetas y los aportes de empresas patrocinadoras y aliados comerciales. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Carrefour y el Centro Comercial Plaza Duarte celebraron con éxito el Zumbatón Carrefour 2026, logrando recaudar un millón a beneficio de la fundación Mujeres Solidarias, organización dedicada a brindar apoyo y acompañamiento a mujeres sobrevivientes y pacientes que enfrentan el cáncer de mama.

Bajo el lema "Muévete por Ellas", la actividad, celebrada en Plaza Duarte, reunió a colaboradores, clientes, patrocinadores y público en general en una jornada de ejercicio, música y solidaridad, reafirmando el compromiso de ambas entidades con esta importante causa social.

Fue un encuentro lleno de energía y vibras positivas que se pusieron en manifiesto, tanto por parte de la organización del evento como de las participantes que se dieron cita.

La Piroska Peña, gerente del Centro Comercial Plaza Duarte, felicitó y agradeció a todos los que hicieron posible este logro:

"Mi reconocimiento y felicitación a nuestros colaboradores, patrocinadores y a todo el público que, año tras año, hace suya esta causa y nos permite superar nuestras metas de recaudación", expresó Peña.

También añadió que alcanzar este millón de pesos es el resultado del compromiso y la solidaridad de todos. "Cada edición nos demuestra que, cuando trabajamos unidos, podemos llegar más lejos y llevar esperanza a más mujeres".

Un respaldo en conjunto

Los fondos recaudados, gracias a la venta de camisetas y los aportes de empresas patrocinadoras y aliados comerciales, serán destinados a respaldar la labor que desarrolla Mujeres Solidarias en favor de las mujeres afectadas por el cáncer de mama.

Carrefour y Plaza Duarte agradecieron especialmente el respaldo de las marcas patrocinadoras y de todos los participantes, cuyo entusiasmo y generosidad hicieron posible superar nuevamente los resultados de ediciones anteriores.

Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso con la responsabilidad social y el bienestar de la comunidad, promoviendo acciones solidarias que generan un impacto positivo en la sociedad dominicana.

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