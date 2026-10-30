Turquía celebra 103 años de su República

La Embajada de Turquía en República Dominicana celebró el 103 aniversario de la proclamación de la República de Turquía, una fecha que conmemora la transformación política iniciada el 29 de octubre de 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk.

El acto conmemorativo se llevó a cabo en el salón Anacaona del hotel Jaragua, en cuya entrada fue ubicada una fotografía de este líder.

Se escucharon los himnos nacionales; luego la embajadora Emplie Vakdagul Ormanci se dirigió a los presentes, destacando que, pese a la distancia geográfica, ambos países han construido una relación sustentada en el respeto mutuo, la solidaridad y el interés por identificar nuevas áreas de colaboración.

La diplomática señaló que, a lo largo de 76 años de relaciones diplomáticas, las dos naciones han ampliado sus espacios de cooperación en sectores como trabajo, seguridad, medioambiente, empoderamiento de las mujeres, defensa y salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/img-20261030-wa0194-48ef7c4d.jpg Emplie Vakdagul Ormanci. (JUAN GUIO)

También destacó la educación como un eje importante de acercamiento, al valorar el creciente número de estudiantes dominicanos que cursan estudios en Turquía mediante el programa de becas de ese país. Consideró que estos jóvenes contribuyen a construir puentes duraderos entre ambas sociedades.

En el ámbito económico, Ormanci resaltó el crecimiento del intercambio comercial y la progresiva consolidación de República Dominicana como un centro de interés para los inversionistas turcos en la región.

Asimismo, identificó oportunidades de expansión en comercio, inversión y turismo, tomando en cuenta la ubicación estratégica dominicana en el Caribe y su acceso a importantes mercados regionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/img-20261030-wa0204-6ca75db0.jpg A la entrada del salón fue colocada una fotografía de Mustafa Kemal Atatürk. (JUAN GUIO)

La embajadora también hizo énfasis en la diplomacia cultural como herramienta para acercar a los pueblos. En ese sentido, recordó las actividades desarrolladas durante los últimos dos años junto a instituciones dominicanas, relacionadas con el arte, la música, la gastronomía y la arqueología, así como las celebraciones del Día del Niño turco, el 23 de abril, con la participación de niños dominicanos.

A su juicio, estas iniciativas permiten que ambas sociedades se conozcan más allá de los acuerdos políticos y comerciales, mediante el intercambio de sus expresiones culturales y tradiciones.

Intercambio comercial y cooperación

En representación del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, el embajador y director de Gestión y Operación del Servicio Exterior, Ramón Antonio Pérez Fermín, transmitió las felicitaciones del Gobierno dominicano al pueblo turco por la celebración de su aniversario.

Durante su discurso, informó que el intercambio comercial entre ambos países alcanzó aproximadamente los 140 millones de dólares en 2025, una cifra que, afirmó, refleja una relación económica activa y con posibilidades de crecimiento y diversificación.

Pérez Fermín manifestó el interés dominicano en ampliar el acceso de sus productos al mercado turco y promover nuevas oportunidades de negocios e inversión.

Asimismo, valoró la presencia de empresas turcas en República Dominicana en sectores como energía, turismo, construcción, tecnología y audiovisuales, actividades que contribuyen al desarrollo de los vínculos económicos entre ambas naciones.

El funcionario recordó que uno de los avances recientes en materia diplomática fue la primera reunión de consultas políticas celebrada en Santo Domingo, en agosto de 2024, que permitió abordar asuntos de interés común e identificar nuevas oportunidades de cooperación.

Durante el acto fue leído el mensaje del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el que se destacó la voluntad de independencia del pueblo turco y los avances alcanzados en las últimas décadas en áreas como defensa, energía, transporte y producción industrial.

La celebración también incluyó presentaciones musicales que combinaron expresiones turcas y dominicanas, con la participación de la artista Müge Zeren Çaliskan y músicos locales; así como un menú de gastronomía turca preparada por la chef Yesim Öztürk.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/img-20261030-wa0191-f559680f.jpg Vitalii Bilan, Lorea Arribalzaga y Leah F. Campos. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/img-20261030-wa0183-9cac5629.jpg (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/img-20261030-wa0193-99d02bb2.jpg Los invitados disfrutaron de música y gastronomía turca. (JUAN GUIO) ‹ >