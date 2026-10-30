La Semana Dominicana en Francia fortalece el intercambio cultural y académico entre ambos países

Daniel Peña,viceministro de Industria, Comercio y Mypimes, Sra. Eury Váquez Díaz, presidenta de la CCI-FD, Roberto Ángel Salcedo,ministro de Cultura, Sébastien Martín, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energía y Digital de Francia y David Puig, Embajador de República Dominicana en Francia. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

París se convirtió durante siete días en escenario del intercambio dominicano-francés. Desde los negocios y la educación hasta la creación artística y el diálogo parlamentario, la Semana Dominicana en Francia 2026 (SD26) reunió a representantes de ambos países en una agenda que buscó ampliar los vínculos culturales, económicos e institucionales.

La iniciativa concluyó con un balance de encuentros y actividades que situaron a la República Dominicana en distintos espacios de conversación internacional, con la cultura como uno de los componentes destacados de su proyección.

La apertura oficial contó con la participación del ministro de Cultura dominicano, Roberto Ángel Salcedo; la ministra delegada de Asuntos Exteriores de Francia, Éléonore Caroit, y el embajador dominicano en ese país, David Puig, junto a representantes de instituciones públicas y privadas.

Uno de los principales atractivos culturales fue la exposición Archipiélago improbable: Los mundos dominicanos de José Castillo, presentada en la Maison de l'Amérique Latine. La muestra acercó al público francés a la propuesta artística de Castillo y propició un espacio para el encuentro con distintas expresiones de la creación dominicana.

La inauguración reunió, además, al presidente de la Maison de l'Amérique Latine, Jean-Marc Laforêt, y a Marie-Annick Seneschal, directora de la Fundación José Castillo, junto a autoridades diplomáticas y culturales de ambas naciones.

La participación del Ministerio de Cultura, encabezado por Roberto Ángel Salcedo, contribuyó a incorporar las artes y el patrimonio creativo a una agenda que trascendió los intercambios comerciales. En ese contexto, la cultura se presentó como una vía para proyectar la identidad dominicana y establecer nuevos puentes de entendimiento.

Negocios y cooperación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/5416-1b054593.jpeg Daniel Peña, viceministro Industria, Comercio y Mypimes, Marie Annick Seneschal, presidenta de la Asociación José Castillo, Marc Laforet, presidente de la Maison de Amerique Latine, David Puig, embajador de República Dominicana en Francia, Éléonore Caroit, ministra delegada de Francofonía y Colaboración Internacional de Francia y Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura de Rep. Dominicana. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

En el ámbito económico, Business France acogió el foro República Dominicana: plataforma estratégica en el Caribe, dedicado a presentar las oportunidades de inversión del país en sectores como zonas francas, logística, manufactura y nearshoring.

La agenda incluyó también los encuentros Luz Verde: energías renovables e inversión y República Dominicana Digital, con la participación de funcionarios, empresarios y especialistas interesados en la transición energética, la innovación tecnológica, los servicios digitales y la ciberseguridad.

La delegación dominicana estuvo integrada por el viceministro Daniel Peña, en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, además de representantes de la Dirección General de Aduanas y de organismos vinculados a Energía y Minas, las alianzas público-privadas y la competitividad.

También participaron el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, y ejecutivos de entidades financieras y compañías de los sectores energético, comercial y de infraestructura.

Otro escenario de proyección internacional fue SIAL París 2026, donde la oferta exportable dominicana tuvo la oportunidad de mostrarse ante compradores y distribuidores de distintos mercados. A esto se sumaron los encuentros de legisladores dominicanos en la Asamblea Nacional francesa y los intercambios relacionados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Educación y vínculos culturales

La dimensión académica también tuvo espacio en la programación. La Delegación Permanente de la República Dominicana ante la UNESCO acompañó actividades relacionadas con la educación, la cultura, la ciencia y el conocimiento, mientras que la Asociación Dominicana de Egresados de Francia (ADDEF) sostuvo encuentros con estudiantes dominicanos que cursan maestrías y doctorados en universidades francesas.

Estos acercamientos buscaron fortalecer las redes académicas y profesionales, así como propiciar nuevas oportunidades de colaboración entre instituciones de ambos países.

La semana cerró con una velada dedicada al ron y los puros dominicanos, dos productos vinculados a la tradición productiva y cultural del país, que sirvieron de marco para reunir a representantes de los ámbitos empresarial, institucional y cultural.

La organización contó con el respaldo de la Embajada dominicana en Francia, encabezada por David Puig, y la colaboración de ProDominicana, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana (CCIFD), la Delegación Permanente ante la UNESCO y la ADDEF, entre otras entidades públicas y privadas. Banco BHD figuró entre los patrocinadores de la iniciativa.