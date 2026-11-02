Equipo de robótica de Carol Morgan School dona impresora 3D a Rehabilitación

Estudiantes del Carol Morgan entregan donación de impresora 3D a Rehabilitación. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Team DRIFT 4091, equipo estudiantil de robótica del Carol Morgan School (CMS), realizó la donación de una impresora 3D Bambu Lab P2S Combo a la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR).

Con el propósito de fortalecer sus iniciativas de desarrollo de prótesis y ampliar las posibilidades de crear soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

La entrega se realizó durante la visita de una delegación de la ADR, encabezada por su directora general, María Laura Labernia, como parte de la colaboración entre ambas instituciones para impulsar el desarrollo de prótesis impresas en 3D.

Una herramienta tecnológica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/2-estudiante-de-carol-morgan-school-explica-funcionamiento-de-impresora-3d-38145f2f.png Estudiante de Carol Morgan School explica funcionamiento de impresora 3D (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Esta donación pone a disposición de la ADR una herramienta tecnológica que puede contribuir al desarrollo de dispositivos de asistencia y al avance de sus proyectos de prótesis impresas en 3D. Asimismo, abre nuevas oportunidades de cooperación técnica y de desarrollo de soluciones orientadas a necesidades reales de la comunidad.

El esfuerzo se suma a una trayectoria de colaboración que comenzó que comenzó en 2024, entre :

Team DRIFT 4091

La ADR

Desde entonces, los estudiantes han impartido una jornada de capacitación en diseño e impresión 3D a 15 técnicos en órtesis y han desarrollado e impreso un dispositivo para un paciente pediátrico, Dylan, al que posteriormente hicieron entrega de la prótesis.

La iniciativa coincide con el 15.º aniversario de Team DRIFT 4091, primer equipo estudiantil de robótica del país, y refleja su compromiso con la promoción de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como con el servicio a la comunidad.