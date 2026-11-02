Rosa Sandoval Polanco pone en circulación del libro "Método GPS de la Abundancia"

Jeannette Nuñez, Keila Gonzalez, Rosa Sadoval, Evelyn Belliar y Ana Galvez. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La escritora, coach y conferencista Rosa Sandoval Polanco pone en circulación en República Dominicana su libro Método GPS de la Abundancia: Ser, Hacer y Tener, una obra que invita a revisar la manera en que las personas construyen su concepto de éxito, toman decisiones y administran sus recursos.

La publicación, que alcanzó el primer lugar en tres categorías de Amazon, parte de una premisa que articula toda la propuesta de la autora:

"Cuando el Ser guía, el Hacer planifica y el Tener sostiene". Desde esa perspectiva, Sandoval plantea que la abundancia no debe limitarse a la acumulación de dinero o bienes materiales, sino relacionarse también con el bienestar, el propósito y la capacidad de tomar decisiones financieras conscientes.

"Cuando invertimos ese orden, corremos el riesgo de medir nuestro valor por lo que poseemos", sostiene Sandoval, quien advierte sobre una visión del éxito asociada exclusivamente al dinero, el reconocimiento y las apariencias. Esta dinámica, explica, puede llevar a las personas a sacrificar valores, tranquilidad y relaciones para alcanzar o mantener determinado estilo de vida.

"Método GPS de la Abundancia"

Uno de los aspectos que aborda es el sobreendeudamiento y la necesidad de entender que ganar más dinero no necesariamente garantiza vivir mejor. Para la autora, aumentar los ingresos sin transformar hábitos, creencias y formas de administrar los recursos puede perpetuar las mismas dificultades financieras.

El "Método GPS de la Abundancia" se estructura a partir de tres dimensiones. Ser invita a reconocer:

La historia personal

Las creencias y el propio valor

Hacer propone planificar y tomar decisiones cotidianas con propósito

propone planificar y tomar decisiones cotidianas con propósito Tener plantea utilizar el dinero como un aliado para sostener el bienestar, en lugar de convertirlo en el objetivo final.

La propuesta surge también de la propia experiencia de Sandoval, quien ha compartido cómo, a pesar de avanzar profesionalmente y aumentar sus ingresos, durante una etapa de su vida sentía que el dinero no alcanzaba ni permanecía. Esa experiencia la llevó a profundizar en la relación entre comportamiento, decisiones personales y administración financiera.

La obra cuenta con prólogo del master coach Gabriel Roar, especialista en Biodescodificación, quien destaca el recorrido de autoconocimiento que propone el libro y la importancia de revisar historias, creencias y patrones que pueden influir en la relación con el dinero, el éxito y la felicidad.

Rosa Sandoval Polanco es administradora de empresas, máster en Gerencia y Productividad, coach certificada, docente, facilitadora y conferencista. Cuenta con más de 34 años de trayectoria profesional, 28 de ellos vinculados a la dirección de equipos y al desarrollo de personas.

Con Método GPS de la Abundancia, la autora busca promover una conversación sobre conciencia financiera y crecimiento personal desde una mirada que coloca el dinero en su justa dimensión: como un recurso para acompañar el proyecto de vida y no como la medida del valor o del éxito de una persona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/dsc9342-maricela-suero-german-robles-wanda-polanco-y--roxanna-martinez-f4d1e885.jpg Maricela Suero, German Robles, Wanda Polanco y Roxanna Martínez. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/dsc9302-michael-romero-claudia-ellis-cecilia-rosario-y-esther-betances-fae86792.jpg Michael Romero, Claudia Ellis, Cecilia Rosario y Esther Betances (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/dsc9288-kenia-alvarez-quenci-antonio-prida-suero-e-isabel-diaz-ae4ac231.jpg Kenia Álvarez, Quenci Antonio, Prida Suero e Isabel Diaz. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >