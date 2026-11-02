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Samsung inaugura en República Dominicana un Smart Center

Ubicado en Galería 360, el nuevo espacio permitirá descubrir el ecosistema Samsung, recibir atención especializada y acceder a reparaciones con repuestos originales

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    Samsung inaugura en República Dominicana un Smart Center
    Franklin Castillo, Max Morales y Mario Medrano. (CORTESÍA DE SAMSUNG)

    Samsung Electronics inauguró su nuevo Smart Center en el primer piso del centro comercial Galería 360, un espacio que integra experiencias con dispositivos y soluciones conectadas, asesoría especializada y servicio técnico para acompañar a los consumidores antes y después de su compra.

    El centro reúne distintas etapas de la relación con la tecnología: conocer y probar dispositivos, recibir orientación para elegir o configurar un equipo, transferir información y acceder a diagnóstico, reparación y soporte.

    "Con este nuevo Smart Center queremos acercarnos aún más a los consumidores de República Dominicana y acompañarlos durante toda su experiencia con nuestros productos".

    "Nuestro objetivo es que encuentren en un mismo lugar orientación para descubrir nuevas posibilidades, asistencia para aprovechar sus dispositivos y soporte cuando lo necesiten", señaló Franklin Castillo, director regional de Satisfacción al Cliente de Samsung Centroamérica y el Caribe. 

    Un espacio para descubrir la tecnología conectada

    La Xperience Zone permitirá interactuar con smartphones Galaxy, incluidos modelos de las series S y Z, así como tablets, wearables y accesorios originales. Personal especializado orientará a los visitantes para identificar las opciones que mejor respondan a sus necesidades.

    En las mesas de experiencia, los usuarios recibirán asistencia para procesos como la migración de información a un nuevo dispositivo y orientación sobre funcionalidades y soluciones, con atención directa frente al cliente.

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    Infografía

    Diagnóstico, reparaciones y repuestos originales

    El Smart Center integra un área de servicio técnico para distintas categorías de productos Samsung. Para dispositivos móviles, contará con Face-to-Face Repair, una modalidad que permite al cliente observar el proceso de reparación de su equipo.

    También dispondrá de áreas para soporte e inspección de televisores y monitores, además de atención para coordinar visitas técnicas a domicilio para electrodomésticos.

    Un almacén de repuestos originales Samsung, con componentes como pantallas, baterías, cámaras y tarjetas electrónicas, apoyará los procesos de reparación. En los casos que corresponda, según el diagnóstico y la disponibilidad de piezas, podrán realizarse reparaciones exprés de una a dos horas.

    Para mayor comodidad durante la atención, el espacio contará con un lounge de espera, estaciones de carga, conexión Wi-Fi y asistencia técnica personalizada.

    Aprendizaje y nuevas experiencias

    • El Smart Center también ha sido concebido como un lugar para aprender a aprovechar la tecnología. Podrá albergar máster clases, talleres sobre vida conectada, lanzamientos y jornadas de experiencias para usuarios.

    Asimismo, funcionará como espacio de capacitación para personal interno y promotores, mediante talleres y actividades orientadas a fortalecer el conocimiento del portafolio y la atención al consumidor.

    Como parte de sus iniciativas de sostenibilidad, contará con un punto de recolección de residuos electrónicos, destinado a recibir baterías y dispositivos en desuso para su gestión adecuada.

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