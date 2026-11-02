Samsung inaugura en Santo Domingo Smart Center que reúne experiencias, asesoría y servicio

Franklin Castillo, director de satisfaccion al cliente Samsung Latam. Maz Morales, CEO de DMV Electronics Dominicana. Mario Medrano, head of services Samsung RD. ( CORTESÍA DE SAMSUNG )

Samsung Electronics inaugura su nuevo Smart Center Samsung en el Galería 360, un espacio que integra experiencias con dispositivos y soluciones conectadas, asesoría especializada y servicio técnico para acompañar a los consumidores antes y después de su compra.

El centro reúne distintas etapas de la relación con la tecnología: conocer y probar dispositivos, recibir orientación para elegir o configurar un equipo, transferir información y acceder a diagnóstico, reparación y soporte.

"Con este nuevo Smart Center queremos acercarnos aún más a los consumidores de República Dominicana y acompañarlos durante toda su experiencia con nuestros productos. Nuestro objetivo es que encuentren en un mismo lugar orientación para descubrir nuevas posibilidades, asistencia para aprovechar sus dispositivos y soporte cuando lo necesiten", señaló Franklin Castillo, director regional de Satisfacción al Cliente de Samsung Centroamérica y el Caribe.

Un espacio para descubrir la tecnología conectada

La Xperience Zone permitirá interactuar con smartphones Galaxy, incluidos modelos de las series S y Z, así como tablets, wearables y accesorios originales. Personal especializado orientará a los visitantes para identificar las opciones que mejor respondan a sus necesidades.

En las mesas de experiencia, los usuarios recibirán asistencia para procesos como la migración de información a un nuevo dispositivo y orientación sobre funcionalidades y soluciones, con atención directa frente al cliente.

El Smart Center integra un área de servicio técnico para distintas categorías de productos Samsung. Para dispositivos móviles, contará con Face-to-Face Repair, una modalidad que permite al cliente observar el proceso de reparación de su equipo.

También dispondrá de áreas para soporte e inspección de televisores y monitores, además de atención para coordinar visitas técnicas a domicilio para electrodomésticos.

Un almacén de repuestos originales Samsung, con componentes como pantallas, baterías, cámaras y tarjetas electrónicas, apoyará los procesos de reparación. En los casos que corresponda, según el diagnóstico y la disponibilidad de piezas, podrán realizarse reparaciones exprés de una a dos horas.

Para mayor comodidad durante la atención, el espacio contará con un lounge de espera, estaciones de carga, conexión Wi-Fi y asistencia técnica personalizada.

Aprendizaje y nuevas experiencias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/sc2-b0b7995c.jpeg Durante el evento se hizo el acto de corte de cinta. (CORTESÍA DE SAMSUNG)

El Smart Center también ha sido concebido como un lugar para aprender a aprovechar la tecnología. Podrá albergar máster clases, talleres sobre vida conectada, lanzamientos y jornadas de experiencias para usuarios.

Asimismo, funcionará como espacio de capacitación para personal interno y promotores, mediante talleres y actividades orientadas a fortalecer el conocimiento del portafolio y la atención al consumidor.

Como parte de sus iniciativas de sostenibilidad, contará con un punto de recolección de residuos electrónicos, destinado a recibir baterías y dispositivos en desuso para su gestión adecuada.

Con esta apertura, Samsung fortalece su atención en República Dominicana mediante un modelo que combina demostración, asesoría, soporte y educación tecnológica en un mismo lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/sc3-9de57ef6.jpeg En las mesas de experiencia, los usuarios recibirán asistencia para procesos como la migración de información a un nuevo dispositivo y orientación sobre funcionalidades y soluciones, con atención directa frente al cliente. (CORTESÍA DE SAMSUNG)