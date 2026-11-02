Torneo de Golf PQ 2026 celebra su 22.ª edición

Foto Principal Ganadores Torneo PQ 2026, Gustavo Turull y Manuel González, junto al presidente y miembros del PQ. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Hay torneos que transcurren en el tiempo y otros que, por lo que representan, consiguen dejar una huella que va mucho más allá de su celebración.

Veintidós ediciones después, el Invitacional PQ ha demostrado que su mayor conquista no se encuentra únicamente en los resultados deportivos, sino en la capacidad de reunir a una comunidad alrededor de la camaradería y un compromiso social que ha ganado significado con los años.

La Romana Country Club, en Casa de Campo, volvió a ser escenario de esta cita organizada por la Asociación Palos Quitao (PQ), que en su edición 2026 reunió a 148 jugadores de golf y pádel y coronó a Gustavo Turull y Manuel González como ganadores absolutos.

Una jornada que conservó su carácter por invitación y la cercanía que han distinguido al Invitacional desde sus inicios.

Al dirigirse a los participantes al inicio del evento, Miguel Roig, presidente de la Asociación PQ, destacó que la verdadera trascendencia del Invitacional reside en lo que ha logrado construir alrededor del deporte y en la capacidad de mantener vivo un propósito que cobra mayor significado con los años.

"Lo más valioso de esta trayectoria de más de dos décadas no es solamente haber mantenido una tradición, sino saber que cada encuentro puede traducirse en oportunidades concretas para otras personas. El deporte nos reúne, pero la esencia que hemos construido alrededor del torneo es lo que le da verdadero sentido y nos compromete a seguir", expresó Roig.

En el plano competitivo, la categoría sénior tuvo como ganadores a Juan Ramos y Miguel Barbero, seguidos por Leonardo Vargas y Andrés Aybar en la segunda posición, mientras que Papo Blanco y Luis Sanabia completaron el podio.

En la clasificación neta, Christian Farach y Guillermo Roig se adjudicaron el primer lugar; Pedro Pablo Cabrera Haché y Gamal Haché ocuparon la segunda posición, y Julio Zeller y Juan F. Mayol alcanzaron el tercer puesto.

Una historia que también se escribe fuera del campo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/dsc06944-miguel-barbero-alejandro-zeller-juan-ramos-y-alberto-miyar-4e3b9481.jpg Miguel Barberó, Alejandro Zeller, Juan Ramos y Alberto Miyar (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/dsc06935-celso-marranzini-raffi-blanco-pablo-gonzalez-y-manuel-leohux-d6c342c2.jpg Celso Marranzini, Raffi Blanco, Pablo González y Manuel Leohux (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/dsc06915-gustavo-betances-alberto-cruz-carlos-marti-y-brandon-paniagua-d8e0b97d.jpg Gustavo Betances, Alberto Cruz, Carlos Martí y Brandon Paniagua (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >

Más allá de los resultados, el Invitacional PQ ha construido una dimensión social que hoy forma parte esencial de su identidad.

El resurgimiento de Palos Quitao, impulsado por los hijos de sus integrantes originales, marcó una nueva etapa para esta tradición, que encontró en la solidaridad una manera de ampliar su alcance y trascender el ámbito deportivo.

Desde entonces, esta nueva generación ha contribuido a canalizar más de RD$15 millones en donaciones a distintas causas sociales, una cifra que refleja cómo la continuidad de una historia compartida puede convertirse en oportunidades para otras personas.

La edición de este año estuvo dedicada a José Antonio Caro Ginebra, un reconocimiento que también dio espacio a la historia compartida y a los vínculos personales que forman parte de la identidad de PQ.

Tradición que se renueva

Las actividades comenzaron el viernes 16 de octubre con una cena cóctel de bienvenida, durante la cual se realizó la entrega de bultos a los jugadores, en un ambiente que dio paso a los primeros reencuentros del fin de semana.

El sábado, la programación continuó desde tempranas horas con el registro y desayuno de los participantes. A las 8:00 de la mañana inició la competencia de golf, disputada bajo la modalidad scramble en parejas y con la dirección técnica de Raúl Cendoya.

De manera paralela, se desarrollaron los encuentros de pádel y el PQ Wellness Morning, actividades que complementaron la programación deportiva.

La jornada concluyó con el almuerzo y la ceremonia de premiación, donde el reconocimiento al desempeño deportivo compartió espacio con las conversaciones y los momentos de camaradería que han hecho de esta cita una fecha esperada por sus participantes.