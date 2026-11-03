Farmacia Carol da inicio a "Glow Season" con más de 40 días de descuentos en productos de belleza

El autocuidado vuelve ser punto de enfoque en la 9.ª edición de "Glow Season", la Feria de la Belleza de Farmacia Carol, que combina descuentos, experiencias de compra y novedades en sus espacios especializados.

Para anunciar los detalles fue realizado un encuentro en Galería 360, donde en paralelo se disfrutó del Pop Up de la marca.

Durante la presentación, Maciel Reyes, gerente de Mercadeo de Farmacia Carol, destacó que la innovación constituye uno de los pilares de la marca y que la renovación de esta sucursal representa una nueva manera de conectar con los clientes y acompañarlos en sus decisiones de compra.

Como parte de la temporada, los consumidores podrán acceder a descuentos de entre un 30 y un 50 % en más de 5,000 productos de belleza, cuidado de la piel, cuidado personal y bienestar. A esto se suman promociones especiales por monto de compra y beneficios para los integrantes del programa de fidelidad Carol Leal.

La iniciativa contempla, además, beneficios para los miembros de Carol Leal. Quienes realicen compras de RD$2,500 o más en productos de las marcas patrocinadoras, utilizando su tarjeta de fidelidad, podrán participar en sorteos de herramientas de belleza, productos especializados para el cuidado facial y un viaje para el ganador y un acompañante.

La propuesta también incluye alianzas estratégicas con distintas entidades bancarias, mediante las cuales los clientes podrán aprovechar ofertas de cashback en sus compras de productos de belleza, ampliando las oportunidades de ahorro durante la feria.

Una experiencia de compra personalizada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/02112026-lanzamiento-de-belleza-carol-samil-mateo-dominici9-c69bea0d.jpg Kirshe Piñeiro y Mariane Cruz. (SAMIL MATEO)

Otra de las novedades de esta edición es la renovación de la sucursal Churchill, un espacio concebido para ofrecer una experiencia de compra más especializada, con un amplio portafolio de maquillaje, cuidado facial y capilar.

La transformación busca acercar a los consumidores a nuevas tendencias, marcas y soluciones, en un entorno diseñado para explorar y descubrir productos.

Durante el encuentro, se realizó un espacio de preguntas respuestas por parte de la moderadora, Marianne Cruz y la doctora Kirshe Piñeiro, especialista en Dematología. Además, las presentes disfrutaron de las activaciones de marca que se realizó en el lugar.