Grupo Ramos reconoce la excelencia académica en los hogares de sus colaboradores

Grupo Ramos celebró una nueva edición de su Programa Estudiante del Año, una iniciativa institucional que reconoce la dedicación, disciplina y excelencia académica de los hijos e hijas de sus colaboradores, y que forma parte de su propuesta de valor al colaborador como una apuesta por la educación y el bienestar integral de las familias.

"Hoy reconocemos algo más que las notas: reconocemos hábitos, disciplina y ese deseo de hacerlo mejor cada día. Detrás de cada estudiante hay una familia que ha enseñado con ejemplo. A los padres y madres colaboradores, mi felicitación y gratitud por esa labor constante", expresó Iván Mejía, presidente ejecutivo de Grupo Ramos.

En 2026, el programa galardonó a 153 niños de entre 11 y 17 años, que cursan desde 6to de primaria hasta 6to de secundaria.

De ellos, 15 estudiantes fueron distinguidos como "Estudiantes Estrella". Estos jóvenes sobresalientes obtuvieron los promedios más altos a nivel nacional. Con esta premiación, todos ellos reciben certificado, Bonos Siremás y obsequios especiales de Grupo Ramos.

El Programa Estudiante del Año opera desde 2011. Para participar, los estudiantes deben alcanzar calificaciones mínimas de 90 puntos en Matemáticas, Lengua Española, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y de 85 puntos en las demás asignaturas.

Programa Estudiante del Año

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/foto-de-apoyo-excelencia-estudiantil-grupo-ramos-c4e0493d.jpg Para participar, los estudiantes deben alcanzar calificaciones mínimas de 90 puntos en Matemáticas, Lengua Española, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y de 85 puntos en las demás asignaturas. (CORTESÍA DE GRUPO RAMOS)

Los 15 estudiantes estrella del Programa Estudiante del Año 2026 son:

Allison de la Cruz Gelabert

Ángel Wandel Rosi Pérez

Arisleidy Rosario Abud

Arlette Camila García Hilario

Ashanti Sharina Martínez Herrera

Awdrey Rossely de los Santos

Cristal Marie Pérez Núñez

Georgina Ainara Ramírez Pérez

Glimaldi Gamalier

Jaime Massiel Suriel Jiménez

Jesmeily Vélez Fernández

Jokeilys Manuela Santos Núñez

Mijael Kirk Rondón Arias

Samira Sarai Estévez Sánchez

Yeimi Luz Peña Castillo

"Para nuestra familia, este reconocimiento es un orgullo inmenso. Detrás de cada logro de nuestro hijo hay años de disciplina, hábitos de estudio y, sobre todo, el deseo de superarse cada día. Agradecemos a Grupo Ramos por acompañarnos y por reconocer no solo las notas, sino el esfuerzo de toda una familia. Como padres, nos llena de satisfacción saber que este apoyo contribuye a que nuestros hijos sigan soñando con un futuro mejor", expresó Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de Mercadeo y madre de dos niños galardonados.

Con esta iniciativa, Grupo Ramos contribuye con la promoción de la educación como herramienta de progreso y superación, y con el bienestar de sus colaboradores y sus familias.

El programa busca fomentar una cultura de esfuerzo, disciplina y excelencia académica, al tiempo que alivia parte de la carga económica asociada a la educación y fortalece el orgullo familiar.