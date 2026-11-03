Jiménez Peña, miembro fundador de Global Labour Alliance, participa en conferencia regional

La República Dominicana fue escenario de la Conferencia Anual 2026 de la Global Labour Alliance (GLA), una red internacional de firmas especializadas en derecho laboral, empleo y seguridad social, de la cual Jiménez Peña forma parte, como miembro fundador.

Esto se consolida participación en espacios de colaboración jurídica y análisis de las principales tendencias que impactan las relaciones laborales en América Latina.

El encuentro reunió de manera virtual a destacados abogados, especialistas y ejecutivos empresariales de distintos países de la región, quienes compartieron experiencias y perspectivas sobre los desafíos regulatorios, la movilidad internacional, las nuevas modalidades de contratación y el impacto de la innovación y la tecnología en la gestión del talento.

La participación de Jiménez Peña estuvo encabezada por su socia Rosa (Lisa) Díaz, quien ofreció las palabras de bienvenida y moderó el panel "Movilidad internacional y modalidades de contratación".

Es un espacio de análisis comparado sobre los desafíos que enfrentan las empresas en la gestión de equipos de trabajo que operan en distintas jurisdicciones y la evolución de los esquemas de contratación.

En este conversatorio participaron Luis Miguel Medina, de América Móvil (Perú); Delma González, de Eaton (República Dominicana); Rafael López, de Xiaomi (México); y Federico Basile, de Tavarone Rovelli Salim Miani (Argentina), quienes aportaron perspectivas jurídicas y empresariales sobre las tendencias que están redefiniendo las relaciones laborales en la región.

La agenda incluyó, además, los paneles "Transformación regulatoria laboral en la región" e "Innovación, tecnología y nuevas dinámicas del talento", con la participación de representantes de firmas legales y empresas internacionales, propiciando un intercambio de conocimientos y experiencias sobre los cambios que están transformando el mundo del trabajo.

"La creciente integración de los mercados y la transformación de las relaciones laborales plantean desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Espacios como esta conferencia nos permiten compartir experiencias, anticipar tendencias y fortalecer nuestra capacidad de ofrecer a los clientes una asesoría estratégica con perspectiva regional. Para Jiménez Peña, como miembro fundador de la GLA, es especialmente significativo contribuir a este intercambio de conocimiento desde la República Dominicana", expresó Rosa (Lisa) Díaz, socia de la firma.

Países participantes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/apoyo-2-marcos-pena-rosa-lisa-diaz-katherine-rosa-laura-medina-c9d96357.jpeg Marcos Peña, Rosa (Lisa) Díaz, Katherine Rosa, Laura Medina. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La Global Labour Alliance está integrada por reconocidas firmas de 13 países:

Colombia

México

Chile

Argentina

Panamá

Perú

Brasil

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

República Dominicana

Su propósito es promover la colaboración entre especialistas, facilitar el intercambio de conocimientos y fortalecer el acompañamiento jurídico a empresas que enfrentan desafíos laborales en múltiples jurisdicciones.

Jiménez Peña formó parte del grupo de firmas que impulsó la creación de esta alianza, presentada oficialmente en Bogotá, Colombia, en octubre de 2025. Desde entonces, la red ha ampliado su alcance regional y consolidado espacios de diálogo entre profesionales del derecho y líderes empresariales.

Con su participación en esta conferencia, Jiménez Peña reafirma su compromiso con una práctica jurídica de perspectiva internacional, que combina el conocimiento del mercado dominicano con el intercambio de experiencias y mejores prácticas regionales, fortaleciendo su capacidad de acompañar a empresas e inversionistas en un entorno laboral cada vez más dinámico e interconectado.