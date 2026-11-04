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El Banco López de Haro anuncia beneficios exclusivos de su Tarjeta Visa Casa de España

Entre los beneficios destacó un 20 % de cashback en los restaurantes de Casa de España

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    El Banco López de Haro anuncia beneficios exclusivos de su Tarjeta Visa Casa de España
    José Antonio Rodríguez Copello, Catherine Espaillat, Javier Antonio Rodríguez Zelnick, Ignacio Méndez y Martín Piniella. (CORTESÍA DE BANCO LÓPEZ DE HARO)

    Banco López de Haro ofreció a socios y relacionados de Casa de España el exclusivo evento "Cóctel a 4 Manos", celebrado en el Salón Américo Lugo, con el propósito de presentar las más recientes innovaciones y beneficios de la tarjeta de crédito de marca compartida Visa Casa de España.

    El presidente ejecutivo y CEO del Banco López de Haro, Javier Antonio Rodríguez Zelnick, presentó novedades en los beneficios de la tarjeta de crédito de marca compartida.

    Entre ellas, destacó un 20 % de cashback en los restaurantes de Casa de España, la exoneración del costo del primer año de emisión, el programa de lealtad de Escudos que podrán ser canjeables por Avios, entre otros beneficios.

    Un menú especial

    La experiencia gastronómica reunió propuestas de la República Dominicana y Asturias. La degustación estuvo a cargo del chef invitado Manuel "Manolo" González, cofundador y chef de El Bálamu, en Llanes, Asturias, y en representación de Casa de España el chef Luigi Puello.

    La actividad contó con la distinguida presencia de los principales ejecutivos del Banco López de Haro, encabezados por:

    • José Antonio Rodríguez Copello, presidente del Consejo de Administración y Pedro Rodríguez Martínez, vicepresidente del Consejo de Administración.
    • Los miembros de la junta directiva de Casa de España.

     Su participación conjunta reafirmó el compromiso institucional de ambas entidades con esta sólida alianza y con el desarrollo de productos financieros adaptados a las necesidades de sus clientes.

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    Martin Piniella y Gabriela Varela
    Martin Piniella y Gabriela Varela (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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    José Miguel Alonso, Isabel Fernández y Florencio García
    José Miguel Alonso, Isabel Fernández y Florencio García (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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