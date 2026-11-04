Gasnet presenta sus últimas innovaciones

Alexander Contreras, CEO de Gasnet. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

En el marco de la Cumbre de Estaciones de Servicio Caribe 2026, celebrada en el Hotel Renaissance Jaragua, GASNET presentó sus últimas innovaciones orientadas a redefinir el modelo operativo del sector de combustibles mediante automatización de extremo a extremo e integración tecnológica.

Durante su conferencia magistral, Alexander Contreras, CEO de GASNET, enfatizó que la verdadera transformación digital del sector exige unificar los procesos operativos y administrativos en lugar de adoptar soluciones aisladas.

"Digitalizar el negocio por partes no significa automatizar la operación. El verdadero salto cuantitativo ocurre cuando conectamos cada área en una sola arquitectura de gestión", afirmó Contreras.

Ventajas operativas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-04-at-42748-pm-1-6aaf9155.jpeg Alexander Contreras, Aldo Vargas, Danny Rutinel, Lars Petten Otten, Patricia Gil y Luis Polanco. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

En respuesta a esta necesidad del mercado, la empresa destacó las ventajas operativas de Zencillo Gas Commander, un ecosistema integral que consolida el control de surtidores, monitorización de tanques, gestión de inventarios, asignación de turnos y registro de ventas en tiempo real.

Asimismo, se resaltó la integración nativa de la plataforma con el sistema de facturación electrónica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta funcionalidad permite:

La emisión directa de comprobantes fiscales electrónicos en el punto de venta

en el A gilizando las transacciones comerciales

gilizando las transacciones comerciales Seguridad en un cumplimiento tributario sin fricciones

Para garantizar la continuidad operativa ininterrumpida de sus clientes, GASNET ratificó la disponibilidad de su servicio de soporte técnico 24/7 con atención personalizada.