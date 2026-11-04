Gasnet presenta sus últimas innovaciones
Alexander Contreras, CEO de la empresa, presentó la plataforma Zencillo Gas Commander durante la Cumbre de Estaciones de Servicio Caribe 2026 en Santo Domingo
En el marco de la Cumbre de Estaciones de Servicio Caribe 2026, celebrada en el Hotel Renaissance Jaragua, GASNET presentó sus últimas innovaciones orientadas a redefinir el modelo operativo del sector de combustibles mediante automatización de extremo a extremo e integración tecnológica.
Durante su conferencia magistral, Alexander Contreras, CEO de GASNET, enfatizó que la verdadera transformación digital del sector exige unificar los procesos operativos y administrativos en lugar de adoptar soluciones aisladas.
"Digitalizar el negocio por partes no significa automatizar la operación. El verdadero salto cuantitativo ocurre cuando conectamos cada área en una sola arquitectura de gestión", afirmó Contreras.
Ventajas operativas
En respuesta a esta necesidad del mercado, la empresa destacó las ventajas operativas de Zencillo Gas Commander, un ecosistema integral que consolida el control de surtidores, monitorización de tanques, gestión de inventarios, asignación de turnos y registro de ventas en tiempo real.
Asimismo, se resaltó la integración nativa de la plataforma con el sistema de facturación electrónica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta funcionalidad permite:
- La emisión directa de comprobantes fiscales electrónicos en el punto de venta
- Agilizando las transacciones comerciales
- Seguridad en un cumplimiento tributario sin fricciones
Para garantizar la continuidad operativa ininterrumpida de sus clientes, GASNET ratificó la disponibilidad de su servicio de soporte técnico 24/7 con atención personalizada.