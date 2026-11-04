Jaragua Awards reconoce la excelencia de la arquitectura y el diseño dominicanos

La arquitectura y el diseño dominicanos cuentan con una nueva plataforma para reconocer la creatividad, la innovación y los aportes de sus profesionales: Jaragua Awards.

La premiación celebró su primera edición con una ceremonia en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en la que fueron distinguidos 25 proyectos y tres figuras del sector.

La iniciativa, impulsada por Arquitexto, plataforma editorial que celebra cuatro décadas de trayectoria, busca visibilizar el talento local y promover una práctica arquitectónica vinculada con la identidad cultural, la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las ciudades.

La premiación reunió a arquitectos, diseñadores, académicos, representantes de instituciones y profesionales de la construcción. Las propuestas fueron evaluadas por un jurado nacional e internacional, que tomó en cuenta criterios como la calidad arquitectónica, la innovación, la pertinencia contextual y los aportes a la disciplina.

En esta primera entrega se reconocieron trabajos en las categorías de Teoría y Crítica, Interiorismo, Arquitectura del Paisaje, Diseño Urbano y Diseño Arquitectónico. También se distinguieron proyectos finalistas en Patrimonio y Restauración.

Entre los ganadores del primer lugar figuran Plaza Paseo del Prado, de Pérez Morales y Asociados, en Diseño Arquitectónico Corporativo, Comercial o Institucional; Ciudad Judicial Santo Domingo Este, de Toca, en Obra Pública o Social; y Villa 15 de Mayo, de Pulso Arquitectura, en Residencial Unifamiliar.

Asimismo, Cristo Park, de Massiel Mejía Arquitectura del Paisaje, obtuvo el primer lugar tanto en Arquitectura del Paisaje como en Diseño Urbano, por una propuesta que destaca la integración de la naturaleza, la recuperación ambiental y el espacio público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/ganadores-44a26f72.jpeg Ganadores en el ámbito de la investigación. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

En el ámbito de la investigación y la difusión del conocimiento fueron reconocidas Guía de Arquitectura Santiago de los Caballeros, de Fachadas, en Proyecto de Investigación, y Ortiz y Auñón, del exilio al reencuentro, de Mauricia Domínguez, en Publicación Impresa.

Tres reconocimientos especiales

La ceremonia también reservó un espacio para distinguir las contribuciones de profesionales cuya labor ha trascendido proyectos individuales.

El premio a la Trayectoria fue concedido al arquitecto y urbanista Cristóbal Valdez, por sus aportes a la arquitectura, la planificación y gestión urbana, la docencia y la defensa del espacio público.

En tanto, el Premio Arquitectura Joven recayó en A20 Arquitectos, firma fundada por Luis Sabater Musa y Fernando Salcedo Debes, por la calidad conceptual de sus propuestas, la diversidad de su práctica y la consolidación de un lenguaje arquitectónico propio.

El tercer reconocimiento, Premio a la Diáspora, fue otorgado a la arquitecta Elisa Read Pappaterra, fundadora de Studio Pappaterra en California. El jurado valoró su trabajo en arquitectura del paisaje, sostenibilidad, investigación, seguridad humana y resiliencia ambiental, así como su proyección del talento dominicano en escenarios internacionales.

Conferencia magistral

Durante el encuentro, el arquitecto puertorriqueño Nataniel Fúster compartió algunas reflexiones sobre los principios que, a su juicio, deben orientar el ejercicio contemporáneo de la arquitectura.

En su intervención destacó la importancia de integrar la luz natural, las formas orgánicas, la conexión con el entorno y el reconocimiento de la identidad cultural en los procesos de diseño. También defendió una arquitectura que aprenda de la naturaleza y asuma la sostenibilidad y la resiliencia como componentes esenciales.

Fúster planteó, además, que la arquitectura debe trascender su dimensión funcional y técnica para convertirse en una experiencia capaz de despertar emociones. En ese sentido, sostuvo que el arte, el ornamento y la sensibilidad también forman parte de la construcción de espacios significativos.