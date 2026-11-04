Memorial Funeraria y Cementerio conmemora el Día de los Fieles Difuntos
La actividad inició con un homenaje musical y continuó con la celebración de una misa por el eterno descanso de los difuntos
En el marco del Día de los Fieles Difuntos, Memorial realizó este domingo 1 de noviembre una emotiva jornada de oración y homenaje dedicada a recordar y honrar la memoria de quienes han partido, bajo el mensaje "El tiempo pasa, pero el amor permanece".
La actividad inició con un homenaje musical y continuó con la celebración de una Santa Misa por el eterno descanso de los difuntos, reuniendo a familiares y seres queridos en un espacio de recogimiento, esperanza y fe.
La eucaristía fue oficiada por el monseñor José Amable Durán Tineo, quien acompañó a las familias presentes en este momento especial de oración y reflexión, invitándolas a mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos y a encontrar en la fe consuelo y esperanza.
Acompañamiento a familias
Esta celebración forma parte del compromiso de Memorial Funeraria y Cementerio de acompañar a las familias más allá del momento de la despedida, creando espacios para recordar, honrar y celebrar la vida de quienes ya no están físicamente, pero continúan presentes en el corazón de sus seres queridos.
Para Memorial, conmemorar a los Fieles Difuntos es también una oportunidad para reafirmar que:
- El amor trasciende el tiempo y permanece en cada recuerdo
- Cada enseñanza y cada huella que dejan aquellos que hemos amado
Con esta misa la empresa renueva su compromiso de brindar a las familias acompañamiento cercano, respeto y espacios de encuentro que permitan transitar el duelo desde la fe, la memoria y la esperanza.