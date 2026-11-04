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Memorial funeraria y cementerio
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Memorial Funeraria y Cementerio conmemora el Día de los Fieles Difuntos

La actividad inició con un homenaje musical y continuó con la celebración de una misa por el eterno descanso de los difuntos

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    Memorial Funeraria y Cementerio conmemora el Día de los Fieles Difuntos
    Monseñor José Amable Durán Tineo, diácono Ramón Estévez, Luis Durán, miembro del equipo Memorial y Patricia Termini, miembro de la familia propietaria. (CORTESÍA DE MEMORIAL FUNERARIA Y CEMENTERIO)

    En el marco del Día de los Fieles Difuntos, Memorial realizó este domingo 1 de noviembre una emotiva jornada de oración y homenaje dedicada a recordar y honrar la memoria de quienes han partido, bajo el mensaje "El tiempo pasa, pero el amor permanece".

    La actividad inició con un homenaje musical y continuó con la celebración de una Santa Misa por el eterno descanso de los difuntos, reuniendo a familiares y seres queridos en un espacio de recogimiento, esperanza y fe.

    La eucaristía fue oficiada por el monseñor José Amable Durán Tineo, quien acompañó a las familias presentes en este momento especial de oración y reflexión, invitándolas a mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos y a encontrar en la fe consuelo y esperanza.

    Acompañamiento a familias

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    Infografía
    Familiares fueron al camposanto a visitar sus fieles. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Esta celebración forma parte del compromiso de Memorial Funeraria y Cementerio de acompañar a las familias más allá del momento de la despedida, creando espacios para recordar, honrar y celebrar la vida de quienes ya no están físicamente, pero continúan presentes en el corazón de sus seres queridos.

    Para Memorial, conmemorar a los Fieles Difuntos es también una oportunidad para reafirmar que:

    • El amor trasciende el tiempo y permanece en cada recuerdo
    • Cada enseñanza y cada huella que dejan aquellos que hemos amado

    Con esta misa la empresa renueva su compromiso de brindar a las familias acompañamiento cercano, respeto y espacios de encuentro que permitan transitar el duelo desde la fe, la memoria y la esperanza.

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