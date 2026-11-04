Memorial Funeraria y Cementerio conmemora el Día de los Fieles Difuntos

Monseñor José Amable Durán Tineo, diácono Ramón Estévez, Luis Durán, miembro del equipo Memorial y Patricia Termini, miembro de la familia propietaria. ( CORTESÍA DE MEMORIAL FUNERARIA Y CEMENTERIO )

En el marco del Día de los Fieles Difuntos, Memorial realizó este domingo 1 de noviembre una emotiva jornada de oración y homenaje dedicada a recordar y honrar la memoria de quienes han partido, bajo el mensaje "El tiempo pasa, pero el amor permanece".

La actividad inició con un homenaje musical y continuó con la celebración de una Santa Misa por el eterno descanso de los difuntos, reuniendo a familiares y seres queridos en un espacio de recogimiento, esperanza y fe.

La eucaristía fue oficiada por el monseñor José Amable Durán Tineo, quien acompañó a las familias presentes en este momento especial de oración y reflexión, invitándolas a mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos y a encontrar en la fe consuelo y esperanza.

Acompañamiento a familias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/foto-4-familiares-fueron-al-camposanto-a-visitar-sus-fieles-4cd4956f.jpg Familiares fueron al camposanto a visitar sus fieles. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Esta celebración forma parte del compromiso de Memorial Funeraria y Cementerio de acompañar a las familias más allá del momento de la despedida, creando espacios para recordar, honrar y celebrar la vida de quienes ya no están físicamente, pero continúan presentes en el corazón de sus seres queridos.

Para Memorial, conmemorar a los Fieles Difuntos es también una oportunidad para reafirmar que:

El amor trasciende el tiempo y permanece en cada recuerdo

Cada enseñanza y cada huella que dejan aquellos que hemos amado

Con esta misa la empresa renueva su compromiso de brindar a las familias acompañamiento cercano, respeto y espacios de encuentro que permitan transitar el duelo desde la fe, la memoria y la esperanza.

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