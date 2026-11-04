Merca Jumbo inaugura tienda en Verón, Punta Cana

Frank Castillo, Gilberto Jara, Padre Joaquín Aquino, Zamira Guerrero y Yolanda Fiallo. ( CEDIDA POR CCN )

Merca Jumbo continúa fortaleciendo su presencia en República Dominicana, con la inauguración de su nueva tienda en Verón, Punta Cana, convirtiéndose en el establecimiento número 12 de la marca a nivel nacional y el tercero en la región este.

Esta apertura contribuye a la dinamización de la zona, con la generación de 100 empleos.

Ubicada en la Carretera Verón - Punta Cana 23000, La Altagracia, la nueva tienda cuenta con una superficie de 2000 metros cuadrados, estacionamientos con capacidad para 122 vehículos y 73 motocicletas, así como instalaciones diseñadas para ofrecer una experiencia de compra cómoda y conveniente.

Además, los clientes también podrán acceder a servicios adicionales como farmacia, servicios del Subagente Banreservas y cajeros automáticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/merca-jumbo-veron-2-a84b7401.jpeg Fachada de Merca Jumbo en Verón, Punta Cana. (CEDIDA POR CCN)

Esta nueva sucursal llega para ofrecer a los residentes de Verón y zonas aledañas una experiencia de compra cercana, práctica y conveniente, con los mejores precios todos los días, con productos de calidad y un surtido escogido especialmente para satisfacer sus necesidades.

Así como marcas propias, exclusivas y reconocidas del mercado, que permiten encontrar todo lo necesario, para las compras del día a día en un mismo lugar.

"Con esta nueva apertura continuamos acercándonos a más familias dominicanas, ofreciendo los mejores precios todos los días y un surtido cuidadosamente seleccionado. Queremos que los residentes en Verón encuentren en Merca Jumbo un aliado para sus compras cotidianas y nos reconozcan como el mejor vecino de su comunidad", expresó Zamira Guerrero Numa, vicepresidenta de Merca Jumbo.

Más allá de ofrecer una propuesta de compra conveniente, Merca Jumbo es el mejor vecino de las comunidades donde opera, estableciendo relaciones cercanas con sus clientes y contribuyendo al bienestar de su entorno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/merca-jumbo-veron-3-ecf28d0f.jpeg Área de panadería de Merca Jumbo, en Verón, Punta Cana. (CEDIDA POR CCN)

"La apertura de Merca Jumbo Verón responde a nuestro compromiso de seguir creciendo junto a las comunidades, acercando una propuesta comercial que se adapta a sus necesidades y estilos de vida".

"Con cada nueva tienda buscamos ofrecer una experiencia de compra práctica y conveniente, con productos de calidad y precios altamente competitivos, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo económico de las zonas donde tenemos presencia", expresó Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo Formatos y Retail.

Como parte de su propuesta de valor, los clientes podrán acceder a la app Merca para realizar sus compras con servicio de delivery de forma práctica, fácil y rápida.

Horario

Merca Jumbo Verón ya es parte de la comunidad de Verón e invita a todos a conocer su nueva tienda. Estará operando de lunes a sábados de 7:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, y domingos, de 8:00 de la mañana a 10:00 del a noche.

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