La Orden de Malta recibe donación de equipos e insumos médicos

Paul Beswick, B Szabo, Danny Minogue, Elyce Minogue, Enrique Valdez y Enrique De Marchena. ( CORTESÍA DE LA ORDEN DE MALTA )

La Soberana Orden de Malta en la República Dominicana recibió una importante donación de equipos e insumos médicos procedentes de Canadá, realizada por la empresa Polymed Chirurgical Inc., vinculada a Minogue Medical Inc.

El donativo será destinado a fortalecer las iniciativas de asistencia sanitaria y humanitaria en beneficio de comunidades vulnerables del país.

La donación comprende siete contenedores de equipos e insumos médicos, cuya recepción y posterior distribución se llevarán a cabo mediante un esfuerzo conjunto de la Asociación Dominicana de la Orden de Malta (ADOM), Zona Franca Las Américas y la Fundación Grupo Puntacana.

Con el acompañamiento institucional de la Embajada de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana.

Con motivo de la llegada de parte de los contenedores al país, se celebró un acto simbólico de recepción en las instalaciones de Zona Franca Las Américas, con la participación de>

Bela G. Szabo , presidente ejecutivo de Zona Franca Las Américas

, presidente ejecutivo de Enrique de Marchena , presidente de la Asociación Dominicana de la Orden de Malta

, presidente de la Paul Beswick, director de la Fundación Grupo Puntacana

Enrique A. Valdez Aguiar, Embajador de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana

La materialización de esta iniciativa ha contado con la participación de la Embajada de la Orden de Malta, que, en el marco de sus funciones diplomáticas y de promoción de la cooperación internacional, ha contribuido a facilitar los contactos, las gestiones institucionales y la coordinación entre las entidades involucradas, procurando que esta generosa contribución pueda traducirse en beneficios concretos para las comunidades más necesitadas.

Al referirse a la importancia de esta iniciativa, el embajador Enrique A. Valdez Aguiar expresó que esta donación constituye una hermosa expresión de solidaridad internacional y demuestra cuánto se puede lograr cuando la generosidad de personas e instituciones se une en torno a un propósito común: servir a quienes más lo necesitan.

"Para la Orden de Malta, esta iniciativa tiene un significado muy especial, pues nos permite continuar haciendo realidad, en la República Dominicana, nuestra vocación histórica de asistencia a los enfermos y a las personas más vulnerables".

De su parte, De Marchena manifestó que "la Asociación Dominicana de la Orden de Malta, como brazo operativo de la Orden en el país, tendrá a su cargo la canalización de una parte importante de los bienes donados hacia sus programas e iniciativas de asistencia médica, social y humanitaria.

Esto en consonancia con el carisma y la misión histórica de la institución, expresados en su lema «Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum», que significa la defensa de la fe y el servicio a los pobres y necesitados".

La Orden de Malta expresó su profundo agradecimiento a Polymed Chirurgical Inc. y, de manera especial, a Danny Minogue, por su extraordinaria generosidad y compromiso con esta iniciativa, así como a:

Zona Franca Las Américas

La Fundación Grupo Puntacana por su valiosa colaboración y disposición para contribuir a la recepción, coordinación logística y distribución de los bienes donados.

Esta importante contribución constituye un ejemplo de cómo la cooperación internacional, la solidaridad empresarial y el trabajo conjunto de instituciones comprometidas con el bienestar social pueden generar un impacto positivo y duradero en la vida de las personas más vulnerables.

Sobre la Soberana Orden de Malta

La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta es una institución soberana de derecho internacional, de naturaleza religiosa y con más de 900 años de historia dedicada a la asistencia de los enfermos, los pobres y las personas más vulnerables.

La Orden mantiene relaciones diplomáticas con más de 110 Estados y desarrolla una extensa labor humanitaria internacional mediante programas de atención médica, asistencia social, respuesta ante emergencias y cooperación para el desarrollo.

En la República Dominicana, la Orden cuenta con una misión diplomática acreditada ante el Estado dominicano, que promueve las relaciones bilaterales, el diálogo institucional y las oportunidades de cooperación humanitaria.

Sus actividades asistenciales se desarrollan principalmente a través de la Asociación Dominicana de la Orden de Malta (ADOM), entidad que canaliza programas de atención sanitaria, asistencia social y apoyo a comunidades necesitadas, en colaboración con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.

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