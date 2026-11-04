PHD Dominicana reunió a expertos para explorar el futuro de la comunicación

El equipo PHD Dominicana en la segunda edición del PHD Connected Summit 2026. ( CEDIDA POR PHD DOMINICANA )

La manera en que las marcas se relacionan con sus consumidores está cambiando a un ritmo acelerado. Entre la inteligencia artificial, los nuevos hábitos de consumo y la multiplicación de plataformas, conectar con las audiencias se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las empresas.

Precisamente, sobre este escenario giró la segunda edición del PHD Connected Summit 2026, organizado por PHD Dominicana en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Bajo el concepto inmersivo de «Vuelo hacia la conexión total», la jornada reunió a líderes empresariales, especialistas de la industria publicitaria y profesionales del mercadeo para conversar sobre las oportunidades que ofrecen la tecnología, los datos y la innovación en los mercados local y regional.

Más allá de presentar tendencias, el encuentro puso sobre la mesa soluciones y estrategias para responder a un consumidor que se mueve constantemente entre los espacios físicos y digitales.

En un entorno donde abundan los mensajes y las plataformas, el reto ya no consiste simplemente en estar presente, sino en captar la atención y construir relaciones coherentes con las audiencias.

La agenda contó con la participación de expertos nacionales e internacionales. Sandra Hernández, CEO de BrandAds by TapTap (Costa Rica), abordó el papel de la inteligencia artificial en la movilidad y la geolocalización.

Por su parte, Kimberly Guevara, gerente general de PHD Dominicana, habló sobre cómo ganar la atención en un mercado saturado, desde una mentalidad challenger.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/kimberly-guevara-y-felipe-pages-d5dd226f.jpg Kimberly Guevara y Felipe Pagés. (CEDIDA POR PHD DOMINICANA)

También participaron Daniel Lozano, de Teads Colombia, quien exploró las posibilidades de crear conexiones memorables más allá del consumo pasivo de contenidos; Armando Aguilar, de Seedtag Panamá, que profundizó en la publicidad contextual y su capacidad para humanizar los mensajes de las marcas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/armando-aguilar-sandra-hernandez-kimberly-guevara-julio-naranjo-thiago-moreira-kawasaki-029a7a9d.jpg Armando Aguilar, Sandra Hernández, Kimberly Guevara, Julio Naranjo y Thiago Moreira Kawasaki. (CEDIDA POR PHD DOMINICANA)

Y José Corniel, de Omnicom Media Group, explicó cómo integrar la IA en las estrategias de crecimiento y escalabilidad de los negocios.

De los canales a las conexiones

La conversación continuó con dos paneles que ampliaron la mirada sobre el futuro de la comunicación comercial.

El primero, "De lo offline a lo exponencial: la fórmula para escalar marcas hoy", reunió a Rosa Olga Medrano, Juan Carlos Pichardo, Gabriel Minaya y Thiago Moreira Kawasaki para analizar cómo combinar los medios tradicionales, las plataformas digitales y los formatos emergentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/rosa-olga-medrano-gabriel-minaya-juan-carlos-pichardo-thiago-moreira-kawasaki-kimberly-guevara-f4ab5e06.jpg Rosa Olga Medrano, Gabriel Minaya, Juan Carlos Pichardo, Thiago Moreira Kawasaki y Kimberly Guevara. (CEDIDA POR PHD DOMINICANA)

A continuación, el panel "Beyond Channels: la era de la conexión total" contó con Alfonso Rodríguez, Julio Naranjo y César Caracas, quienes compartieron sus perspectivas sobre la construcción de campañas omnicanal capaces de integrar distintos puntos de contacto, optimizar recursos y generar resultados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/alfonso-rodriguez-julio-naranjo-kimberly-guevara-paloma-rodriguez-y-cesar-caracas-3184336d.jpg Alfonso Rodríguez, Julio Naranjo, Kimberly Guevara, Paloma Rodríguez y César Caracas. (CEDIDA POR PHD DOMINICANA)

Con esta segunda edición, PHD Dominicana, integrante de Omnicom Media Group, reafirma su apuesta por acompañar a las empresas en un escenario comercial en constante evolución.

Una jornada que dejó una idea central: el futuro de las marcas dependerá de su capacidad para combinar tecnología, creatividad y talento humano sin perder de vista a las personas.