Ramón Bilbao invita a descubrir el vino a través de los sentidos

Mariano González, Shantal Espinal, Rodolfo Bastida y Luisa Fontana presentaron en República Dominicana "Hechos para sentir", una campaña de Ramón Bilbao y La Bodega que invita a descubrir el vino con los cinco sentidos. ( CEDIDA POR LA BODEGA )

El vino tiene mucho más que contar que lo que encontramos en una copa. Su color, sus aromas, las texturas y los sabores pueden despertar recuerdos y emociones que hacen de cada degustación una experiencia distinta.

Partiendo de esa idea, La Bodega de Manuel González Cuesta y Bodegas Ramón Bilbao presentaron en República Dominicana "Hechos para sentir", una campaña que invita a descubrir el vino con los cinco sentidos.

El lanzamiento tuvo lugar en el Rooftop de La Bodega, donde creadores de contenido, aliados e invitados especiales disfrutaron de una velada dedicada a explorar todo lo que sucede alrededor de una copa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/2-arturo-rivas-y-ricardo-acra-tolari-9e430903.jpg Arturo Rivas y Ricardo Acra Tolari. (CEDIDA POR LA BODEGA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/3-carolina-minaya-y-melissa-febles-3cb6db22.jpg Carolina Minaya y Melissa Febles. (CEDIDA POR LA BODEGA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/5-gustavo-gomez-mariano-gonzalez-y-manuel-gomez-97cd16a7.jpg Gustavo Gómez, Mariano González y Manuel Gómez. (CEDIDA POR LA BODEGA) ‹ >

La propuesta fue más allá de la degustación tradicional para conectar el vino con la gastronomía, la música y esos pequeños detalles que convierten un encuentro en un recuerdo especial.

La noche contó con la presencia de Rodolfo Bastida, director y enólogo de Bodegas Ramón Bilbao, quien compartió con los asistentes la filosofía de esta casa española y el trabajo que hay detrás de cada botella. Su participación permitió acercarse al origen, la sensibilidad y el conocimiento enológico que definen sus vinos.

"Hechos para sentir" propone precisamente eso: detenerse y prestar atención. Reconocer un aroma familiar, descubrir nuevos matices o notar cómo cambia un vino al acompañarlo con determinados alimentos son algunas de las experiencias que dan sentido a esta iniciativa.

Para Shantal Espinal, gerente de marca de vinos de La Bodega de Manuel González Cuesta, la campaña refleja una visión compartida entre ambas empresas: acercar el vino a las personas a través del conocimiento y de experiencias que despierten su curiosidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/9-laura-ricardo-y-claudina-penzo-fc3fb869.jpg Laura Ricardo y Claudina Penzo. (CEDIDA POR LA BODEGA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/12-diana-melo-shantal-espinal-rodolfo-bastida-y-araceli-villegas-e0d6302b.jpg Diana Melo, Shantal Espinal, Rodolfo Bastida y Araceli Villegas. (CEDIDA POR LA BODEGA) ‹ >

También destacó el valor de compartir y reunirse alrededor de una copa, invitando al consumidor dominicano a descubrir el vino desde sus propias sensaciones.

Por su parte, Bastida resaltó la relación que Ramón Bilbao ha construido con República Dominicana y la importancia de seguir estrechando ese vínculo. Según explicó, cada vino expresa un paisaje, el trabajo de quienes lo elaboran y las emociones que puede despertar en quien lo disfruta.

Una experiencia para despertar los sentidos

El recorrido sensorial estuvo guiado por Diana Melo, quien invitó a los participantes a explorar el vino sin ideas preconcebidas y a confiar en sus propias percepciones. Como explicó durante la actividad, un aroma, una textura o un sabor pueden abrir nuevas formas de disfrutarlo, especialmente cuando entran en juego la gastronomía y el ambiente.

Para completar la experiencia, los invitados disfrutaron de un recorrido gastronómico con un menú diseñado por Eduardo Bautista, chef corporativo de La Bodega, pensado para acompañar la propuesta y sumar nuevos matices a cada momento.

Con esta iniciativa, La Bodega y Ramón Bilbao apuestan por una forma más cercana y personal de acercarse al mundo del vino. Porque, al final, disfrutarlo también consiste en dejarse llevar por los sentidos y encontrar en cada copa una experiencia propia.