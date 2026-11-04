Ramón Bilbao invita a descubrir el vino a través de los sentidos
La Bodega de Manuel González Cuesta presentó "Hechos para sentir", una experiencia sensorial que contó con la participación de Rodolfo Bastida, director y enólogo de la reconocida casa española.
El vino tiene mucho más que contar que lo que encontramos en una copa. Su color, sus aromas, las texturas y los sabores pueden despertar recuerdos y emociones que hacen de cada degustación una experiencia distinta.
Partiendo de esa idea, La Bodega de Manuel González Cuesta y Bodegas Ramón Bilbao presentaron en República Dominicana "Hechos para sentir", una campaña que invita a descubrir el vino con los cinco sentidos.
El lanzamiento tuvo lugar en el Rooftop de La Bodega, donde creadores de contenido, aliados e invitados especiales disfrutaron de una velada dedicada a explorar todo lo que sucede alrededor de una copa.
La propuesta fue más allá de la degustación tradicional para conectar el vino con la gastronomía, la música y esos pequeños detalles que convierten un encuentro en un recuerdo especial.
La noche contó con la presencia de Rodolfo Bastida, director y enólogo de Bodegas Ramón Bilbao, quien compartió con los asistentes la filosofía de esta casa española y el trabajo que hay detrás de cada botella. Su participación permitió acercarse al origen, la sensibilidad y el conocimiento enológico que definen sus vinos.
"Hechos para sentir" propone precisamente eso: detenerse y prestar atención. Reconocer un aroma familiar, descubrir nuevos matices o notar cómo cambia un vino al acompañarlo con determinados alimentos son algunas de las experiencias que dan sentido a esta iniciativa.
Para Shantal Espinal, gerente de marca de vinos de La Bodega de Manuel González Cuesta, la campaña refleja una visión compartida entre ambas empresas: acercar el vino a las personas a través del conocimiento y de experiencias que despierten su curiosidad.
También destacó el valor de compartir y reunirse alrededor de una copa, invitando al consumidor dominicano a descubrir el vino desde sus propias sensaciones.
Por su parte, Bastida resaltó la relación que Ramón Bilbao ha construido con República Dominicana y la importancia de seguir estrechando ese vínculo. Según explicó, cada vino expresa un paisaje, el trabajo de quienes lo elaboran y las emociones que puede despertar en quien lo disfruta.
Una experiencia para despertar los sentidos
El recorrido sensorial estuvo guiado por Diana Melo, quien invitó a los participantes a explorar el vino sin ideas preconcebidas y a confiar en sus propias percepciones. Como explicó durante la actividad, un aroma, una textura o un sabor pueden abrir nuevas formas de disfrutarlo, especialmente cuando entran en juego la gastronomía y el ambiente.
Para completar la experiencia, los invitados disfrutaron de un recorrido gastronómico con un menú diseñado por Eduardo Bautista, chef corporativo de La Bodega, pensado para acompañar la propuesta y sumar nuevos matices a cada momento.
Con esta iniciativa, La Bodega y Ramón Bilbao apuestan por una forma más cercana y personal de acercarse al mundo del vino. Porque, al final, disfrutarlo también consiste en dejarse llevar por los sentidos y encontrar en cada copa una experiencia propia.