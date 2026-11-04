×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ramón Bilbao
Añadir Diario Libre en GoogleRamón Bilbao

Ramón Bilbao invita a descubrir el vino a través de los sentidos

La Bodega de Manuel González Cuesta presentó "Hechos para sentir", una experiencia sensorial que contó con la participación de Rodolfo Bastida, director y enólogo de la reconocida casa española.

    Expandir imagen
    Ramón Bilbao invita a descubrir el vino a través de los sentidos
    Mariano González, Shantal Espinal, Rodolfo Bastida y Luisa Fontana presentaron en República Dominicana "Hechos para sentir", una campaña de Ramón Bilbao y La Bodega que invita a descubrir el vino con los cinco sentidos. (CEDIDA POR LA BODEGA)

    El vino tiene mucho más que contar que lo que encontramos en una copa. Su color, sus aromas, las texturas y los sabores pueden despertar recuerdos y emociones que hacen de cada degustación una experiencia distinta.

    Partiendo de esa idea, La Bodega de Manuel González Cuesta y Bodegas Ramón Bilbao presentaron en República Dominicana "Hechos para sentir", una campaña que invita a descubrir el vino con los cinco sentidos.

    El lanzamiento tuvo lugar en el Rooftop de La Bodega, donde creadores de contenido, aliados e invitados especiales disfrutaron de una velada dedicada a explorar todo lo que sucede alrededor de una copa.

    Expandir imagen
    Arturo Rivas y Ricardo Acra Tolari.
    Arturo Rivas y Ricardo Acra Tolari. (CEDIDA POR LA BODEGA)
    Expandir imagen
    Carolina Minaya y Melissa Febles.
    Carolina Minaya y Melissa Febles. (CEDIDA POR LA BODEGA)
    Expandir imagen
    Gustavo Gómez, Mariano González y Manuel Gómez.
    Gustavo Gómez, Mariano González y Manuel Gómez. (CEDIDA POR LA BODEGA)

      La propuesta fue más allá de la degustación tradicional para conectar el vino con la gastronomía, la música y esos pequeños detalles que convierten un encuentro en un recuerdo especial.

      La noche contó con la presencia de Rodolfo Bastida, director y enólogo de Bodegas Ramón Bilbao, quien compartió con los asistentes la filosofía de esta casa española y el trabajo que hay detrás de cada botella. Su participación permitió acercarse al origen, la sensibilidad y el conocimiento enológico que definen sus vinos.

      "Hechos para sentir" propone precisamente eso: detenerse y prestar atención. Reconocer un aroma familiar, descubrir nuevos matices o notar cómo cambia un vino al acompañarlo con determinados alimentos son algunas de las experiencias que dan sentido a esta iniciativa.

      Para Shantal Espinal, gerente de marca de vinos de La Bodega de Manuel González Cuesta, la campaña refleja una visión compartida entre ambas empresas: acercar el vino a las personas a través del conocimiento y de experiencias que despierten su curiosidad.

      Expandir imagen
      Laura Ricardo y Claudina Penzo.
      Laura Ricardo y Claudina Penzo. (CEDIDA POR LA BODEGA)
      Expandir imagen
      Diana Melo, Shantal Espinal, Rodolfo Bastida y Araceli Villegas.
      Diana Melo, Shantal Espinal, Rodolfo Bastida y Araceli Villegas. (CEDIDA POR LA BODEGA)

        También destacó el valor de compartir y reunirse alrededor de una copa, invitando al consumidor dominicano a descubrir el vino desde sus propias sensaciones.

        Por su parte, Bastida resaltó la relación que Ramón Bilbao ha construido con República Dominicana y la importancia de seguir estrechando ese vínculo. Según explicó, cada vino expresa un paisaje, el trabajo de quienes lo elaboran y las emociones que puede despertar en quien lo disfruta.

        Una experiencia para despertar los sentidos

        El recorrido sensorial estuvo guiado por Diana Melo, quien invitó a los participantes a explorar el vino sin ideas preconcebidas y a confiar en sus propias percepciones. Como explicó durante la actividad, un aroma, una textura o un sabor pueden abrir nuevas formas de disfrutarlo, especialmente cuando entran en juego la gastronomía y el ambiente.

        Para completar la experiencia, los invitados disfrutaron de un recorrido gastronómico con un menú diseñado por Eduardo Bautista, chef corporativo de La Bodega, pensado para acompañar la propuesta y sumar nuevos matices a cada momento.

        Con esta iniciativa, La Bodega y Ramón Bilbao apuestan por una forma más cercana y personal de acercarse al mundo del vino. Porque, al final, disfrutarlo también consiste en dejarse llevar por los sentidos y encontrar en cada copa una experiencia propia.

        Leer más
        TEMAS -

          Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.