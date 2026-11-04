Rehabilitación gradúa a 53 colaboradores en su primera promoción de Habilita

La formación continua del talento humano se ha convertido en una apuesta institucional para la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), que graduó a 53 colaboradores de su primera promoción de Habilita, Academia de Salud, Crecimiento y Liderazgo, una iniciativa creada para fortalecer las competencias de su personal.

Los egresados recibieron sus certificados del Diplomado en Gestión y Desarrollo de Supervisión Enfocado en Liderazgo, un programa de 150 horas impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

La promoción estuvo integrada por colaboradores de la sede central y de otros 23 centros de Rehabilitación en el país, quienes completaron un proceso de capacitación orientado al desarrollo de habilidades de supervisión, gestión y liderazgo.

Durante el acto, Celso Marranzini, presidente de la Junta Directiva Nacional de Rehabilitación, felicitó a los graduandos y agradeció el acompañamiento del INFOTEP. También relacionó el nacimiento de la academia con el legado de su madre, doña Mary Pérez Marranzini, fundadora de la institución hace 63 años.

"Su ejemplo nos enseñó que para servir bien hay que prepararse siempre. Habilita nace de esa misma convicción", expresó Marranzini, quien recordó a los participantes que el liderazgo no depende necesariamente de ocupar un cargo.

Por su parte, María Luisa Labernia, directora general de Rehabilitación e impulsora de la iniciativa, explicó que la academia surgió al escuchar las inquietudes de colaboradores que solicitaban mayores oportunidades de formación.

"En Rehabilitación teníamos mucho conocimiento, mucha experiencia y, especialmente, mucho talento humano que debemos desarrollar", manifestó Labernia, al destacar que lo que inicialmente fue un proyecto personal se ha convertido en un logro colectivo.

Una apuesta por la formación permanente

Los resultados de Habilita reflejan el alcance que ha adquirido esta iniciativa desde su puesta en marcha. Belkis Lara, directora de Gestión Humana, informó que entre enero y octubre de este año se desarrollaron 65 acciones formativas, equivalentes a:

1,534 horas de capacitación

2,834 participaciones del personal.

De los 53 graduados, diez obtuvieron calificaciones superiores a 97 puntos en las evaluaciones del diplomado y recibieron sus certificados de manos de Marranzini.

"Su desempeño demuestra que la excelencia es posible aun cuando se estudia y se trabaja al mismo tiempo", señaló Lara, quien reiteró el compromiso de la institución de continuar ofreciendo oportunidades de crecimiento profesional.

Habilita comenzó a gestarse en 2024 como una plataforma de formación interna diseñada a partir de las necesidades de los distintos centros y de las personas que reciben sus servicios. Su propuesta académica está organizada en cinco escuelas: Ortesis y Prótesis; Terapia Física, Ocupacional e Intervención Temprana; Educación Inclusiva y Escolar; Operaciones de Servicios, y Educación Continua.

Los programas combinan modalidades presenciales y virtuales, adaptadas a las jornadas laborales. Entre sus planes futuros figura ampliar la oferta a profesionales de la salud, estudiantes, cuidadores y familiares de personas con discapacidad.

En representación del INFOTEP, su subdirector, Luis Manuel Rodríguez, felicitó a los graduandos y destacó la importancia de la capacitación como herramienta de desarrollo individual y colectivo.

"El talento no tiene barreras. La formación para el trabajo debe ser un instrumento de movilidad social, de autonomía económica y de dignificación humana", sostuvo.

En nombre de la promoción, Queren Stefree de la Cruz Michel, encargada de Soporte Técnico, resaltó la responsabilidad que implica trabajar en una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

"Detrás de cada servicio hay personas que merecen de nosotros preparación y eficiencia, pero también respeto, empatía y calidad humana", expresó.

Fundada en 1963 por doña Mary Pérez de Marranzini para atender a niños con secuelas de la poliomielitis, la Asociación Dominicana de Rehabilitación cuenta actualmente con 35 centros en el territorio nacional y ofrece servicios de habilitación y rehabilitación física, cognitiva y conductual, educación inclusiva e inclusión laboral.

Con Habilita, la entidad incorpora la capacitación permanente como parte de su apuesta por fortalecer los servicios que ofrece a la población, a partir del desarrollo de quienes hacen posible su labor.

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