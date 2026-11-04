Samuel Martínez pone en circulación su libro "Declara tu independencia"

Con un llamado a romper las barreras que limitan el crecimiento personal y profesional, el doctor Samuel Martínez puso en circulación su libro "Declara tu independencia" y presentó oficialmente en República Dominicana la organización Generating Leaders, en un encuentro realizado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña ante líderes empresariales, académicos y representantes de diversos sectores de la sociedad.

"Declara tu independencia" es una obra que desafía al lector a lidiar con las cadenas emocionales y culturales que impiden alcanzar su máximo potencial. Es una invitación a dejar de sobrevivir y empezar a liderar la propia vida con propósito, visión y carácter.

El evento marcó no solo la puesta en circulación de la obra, sino también el lanzamiento formal de las propuestas estratégicas Generating Leaders, orientadas a dotar a los tomadores de decisiones de herramientas prácticas para transformar su desempeño y optimizar la rentabilidad operativa y financiera en entornos de alta presión.

La apertura del evento estuvo a cargo del doctor William Duke, decano de la Universidad Centros de Estudios (UCE), quien dio la bienvenida a los asistentes destacando la relevancia de fomentar un liderazgo basado en la ejecución y el rigor analítico.

Posteriormente, la comunicadora Lorraine Siri, conductora del Laboralmente Podcast, tuvo a su cargo la presentación formal del autor, resaltando su trayectoria internacional y su capacidad para traducir la ciencia del comportamiento humano en sistemas de valor aplicables al sector empresarial.

Manual

Durante su presentación, titulada "Tu mejor memoria", el doctor Samuel Martínez desglosó el qué, cómo, cuándo y dónde de "Declara tu independencia", un manual táctico diseñado para romper con la inercia profesional, elevar los resultados en las negociaciones críticas y blindar el bienestar financiero de las organizaciones mediante el dominio de la consistencia estratégica.

El encuentro concluyó con un brindis de honor que propició un espacio de networking exclusivo entre directores, empresarios, profesionales de la comunicación e invitados especiales, quienes celebraron la incorporación de esta nueva literatura gerencial al mercado nacional.

Te puede interesar Samuel Martínez presentará "Declara tu independencia" en la Feria Internacional del Libro