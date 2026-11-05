AFP Atlántico obtiene la certificación "Great Place To Work"

Ejecutivos y colaboradores de AFP Atlántico celebran la certificación "Great Place to Work". ( CEDIDA POR LA EMPRESA )

Administradora de Fondos de Pensiones Atlántico (AFP Atlántico) obtuvo la prestigiosa certificación Great Place To Work, alcanzando una puntuación de 100 puntos en su primera evaluación.

Este reconocimiento internacional, basado en la percepción y experiencia de los propios colaboradores, constituye un importante hito para AFP Atlántico, al validar una cultura laboral fundamentada en la confianza, el respeto, la equidad y el sentido de pertenencia.

Alcanzar esta puntuación desde su primera participación adquiere especial relevancia, pues evidencia el valor de las relaciones humanas, el compromiso compartido y las prácticas organizacionales que la institución ha venido construyendo y fortaleciendo a lo largo del tiempo.

Para AFP Atlántico, este resultado es el reflejo de una filosofía de gestión que reconoce a las personas como el principal motor de la organización, promoviendo un ambiente donde cada colaborador pueda sentirse escuchado, valorado y motivado a contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Filipo Ciccone, presidente de AFP Atlántico, expresó: "Recibir esta certificación en nuestra primera evaluación, y hacerlo con una puntuación de 100, es motivo de enorme satisfacción y orgullo".

"Pero lo verdaderamente importante es que este reconocimiento nace de la voz de nuestros propios colaboradores. Son ellos quienes, con su compromiso, profesionalismo y sentido de pertenencia, hacen de AFP Atlántico un excelente lugar para trabajar".

"Este logro nos pertenece a todos y nos compromete a continuar construyendo una organización donde la confianza, el respeto y las oportunidades de crecimiento sean parte de nuestra cultura cotidiana".

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Con esta certificación, AFP Atlántico se incorpora a la comunidad internacional de organizaciones reconocidas por Great Place To Work, reafirmando su compromiso con la excelencia organizacional, el desarrollo del talento humano y la mejora continua de su entorno laboral.

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