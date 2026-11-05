Asocivu anuncia su Autoferia 2026
Contará con el respaldo financiero de Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa y Banco Fihogar
La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) celebrará del jueves 10 al lunes 14 de diciembre su tradicional autoferia "Navidad Montao´ con Asocivu 2026", que llega a su 48.ª edición y reunirá más de 3,000 vehículos usados.
El evento se realizará en las inmediaciones de la Ciudad Ganadera de Santo Domingo y contará con el respaldo financiero de Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa y Banco Fihogar, que ofrecerán financiamientos de hasta el 85 % del valor del vehículo y plazos de hasta 72 meses.
El presidente de la entidad, Aramis Mella, informó que se ofrecerán unidades de distintos años, precios, marcas y modelos.
"Llegamos a la edición número 48 con un profundo sentido de gratitud", expresó Mella quien atribuyó la trayectoria de la feria a la confianza del público y a la calidad de los asociados, a lo largo de más de 25 años de historia de la asociación.
Cinco días de feria
Los organizadores anunciaron sorteos y sorpresas durante los cinco días de feria, además de presentaciones artísticas y culturales, áreas de parqueo con vigilancia y amenidades gratuitas para los asistentes.
Las novedades del evento se publicarán en las redes de la asociación @Asocivu y los interesados podrán consultar, antes de la feria, el inventario virtual en la plataforma digital www.montao.do, solicitar préstamos y obtener información de los vehículos. La feria cuenta con el auspicio de:
- Banco BACC
- Banco Caribe
- Banco Confisa
- Banco Fihogar
- Sansouci Puerto Santo Domingo
- Seaboard Marine
- Haina International Terminals (HIT)
- NF Garantías
- Bantracking
- Super Carros
- Cerveza Presidente
- Accordia Shipping
- Crowley Maritime
- Hagi Auto
- Carros RD
- Matus International
- MercadoCarros
- WN Multiservice
- Montao.Do.