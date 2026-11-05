CardNET alcanza el puesto 23 entre los mayores adquirentes de América Latina

CardNET se posicionó como el adquirente número uno de República Dominicana y alcanzó el puesto 23 entre los 49 mayores adquirentes de América Latina, según el más reciente ranking de The Nilson Report, firma internacional especializada en investigaciones sobre la industria de medios de pago.

El reconocimiento destaca el crecimiento de la empresa dominicana dentro de un sector marcado por la expansión de las transacciones electrónicas y la transformación de los servicios financieros en la región.

Durante 2025, CardNET registró un incremento de 14 % en la cantidad de transacciones procesadas, en comparación con el año anterior. Asimismo, el volumen de compras experimentó un crecimiento de 13 %, resultados que consolidan su participación en el ecosistema regional de pagos.

The Nilson Report

La compañía cuenta con una red de más de 133,000 comercios afiliados distribuidos en todo el territorio nacional, a través de los cuales ofrece soluciones para el procesamiento de pagos.

Martín Cava, presidente ejecutivo de CardNET, consideró que este posicionamiento refleja la confianza que depositan diariamente en su plataforma miles de:

Comercios

Entidades financieras

consumidores

"Nos enorgullece que una empresa dominicana figure entre los principales adquirentes de América Latina, demostrando la fortaleza y capacidad del ecosistema de pagos de nuestro país", expresó.

La clasificación de The Nilson Report constituye una referencia internacional para medir el desempeño de las empresas que participan en la industria de pagos electrónicos. Para CardNET, figurar entre los principales adquirentes de América Latina representa un reconocimiento a su crecimiento y a su participación en el desarrollo de este sector en República Dominicana.

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