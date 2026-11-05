Casa de Campo Resort & Villas asciende a Charles Keusters como vicepresidente de operaciones

Charles Keusters, nuevo vicepresidente de operaciones de Casa de Campo Resort & Villas. ( CEDIDA POR CASA DE CAMPO )

Casa de Campo Resort & Villas anunció el ascenso de Charles Keusters a vicepresidente de Operaciones como reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y contribución a la evolución del resort como uno de los principales destinos de lujo del Caribe.

Con más de 15 años de experiencia en la hospitalidad de lujo y una trayectoria en Casa de Campo que inició en 2014, Keusters ha desempeñado un papel clave en la transformación de la oferta turística del complejo, impulsando proyectos estratégicos, nuevas experiencias y una cultura organizacional enfocada en la excelencia y el desarrollo del talento humano.

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas, destacó la importancia de este nombramiento.

"El ascenso de Charles representa un merecido reconocimiento a su liderazgo, visión estratégica y compromiso con nuestra organización. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado una extraordinaria capacidad para transformar ideas en proyectos de alto impacto, desarrollar equipos de excelencia y contribuir a la evolución de Casa de Campo".

"Su conocimiento integral de nuestras operaciones y su visión de futuro serán fundamentales para continuar fortaleciendo nuestro posicionamiento como destino líder del turismo de lujo en el Caribe", refirió.

Formación y trayectoria

De origen portugués y belga, Keusters cuenta con una licenciatura en Economía y un posgrado en Gestión Hotelera Internacional. Inició su carrera profesional como consultor financiero en Nueva York, antes de orientar su trayectoria hacia la hospitalidad de lujo.

Se incorporó a Casa de Campo in 2014 como director de Alimentos y Bebidas y, en 2018, fue promovido a director de Operaciones, asumiendo responsabilidades sobre las principales áreas operativas del destino, incluyendo alojamiento, gastronomía, bienestar, recreación y deportes.

Entre los proyectos más destacados de su gestión figuran el desarrollo y apertura de Minitas Beach Club, que transformó la experiencia gastronómica y de entretenimiento frente al mar.

También la inauguración de las Premier Suites en diciembre de 2022, fortaleciendo la oferta de alojamiento de lujo; y la apertura del nuevo SPA en junio de 2023, que impulsó el posicionamiento de Casa de Campo como destino de bienestar.

Paralelamente, Keusters ha promovido el desarrollo del talento interno y una cultura de liderazgo basada en la colaboración y la mejora continua, contribuyendo al fortalecimiento de una organización reconocida con el primer lugar en el ranking Great Place to Work de la República Dominicana en 2026.

Su trayectoria también ha recibido reconocimientos individuales. En 2019 fue distinguido con el Visionary Leader in Club Management Award, otorgado por la publicación internacional Golf Kitchen.

Asimismo, en 2024 ocupó la primera posición en la selección 40 Under 40, "The Next Wave", de la revista Mercado, destacando su contribución al liderazgo y desarrollo de la región Este del país.

Al referirse a su nombramiento, Keusters expresó: "Asumo esta nueva responsabilidad con entusiasmo y profundo agradecimiento al Sr. Pichardo y a la administración de Central Romana por la confianza depositada en mí a lo largo de estos años".

"Casa de Campo ha sido una parte fundamental de mi desarrollo profesional y me siento privilegiado de trabajar junto a un equipo extraordinario, cuyo talento, pasión y compromiso hacen posible que sigamos evolucionando".

"Mi enfoque continuará siendo desarrollar a nuestra gente, impulsar la innovación y crear experiencias memorables que fortalezcan el legado de Casa de Campo y acompañen los planes de crecimiento y expansión del destino".

Te puede interesar Estrellas Michelin y alma flamenca protagonizan la noche más exclusiva de "Alma Casa de Campo 2026"