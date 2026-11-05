La SMIRD realizará simposio "Medicina Interna 5.0: IA, precisión y humanismo", dedicado al paciente

La Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana (SMIRD) anunció la celebración del simposio internacional "Medicina Interna 5.0: IA, precisión y humanismo", una propuesta académica que busca actualizar a los profesionales de la medicina frente a los avances tecnológicos y científicos, sin perder de vista el componente humano de la atención médica.

El encuentro tendrá lugar del 20 al 23 de mayo de 2027, en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, bajo el lema "Detrás de cada dato, una persona; detrás de cada avance, un paciente", con una dedicatoria especial a quienes representan la razón de ser de la medicina interna.

Medicina e IA

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/whatsapp-image-2026-11-05-at-85846-am-1-9fb8b25e.jpeg Dra. Tamara Guillermina Feliciano Puello (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Durante el anuncio, la presidenta de la SMIRD, doctora Tamara Feliciano explicó que la iniciativa responde a la transformación que experimenta la medicina con la inteligencia artificial, la salud digital y la medicina de precisión, herramientas que están cambiando los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

"Por eso este simposio está dedicado al paciente, porque detrás de cada dato hay una persona y detrás de cada avance hay un paciente", expresó.

La propuesta científica estará organizada en torno a cuatro ejes: inteligencia, precisión, complejidad y humanismo. Estos abarcarán temas como inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica, salud digital, telemonitoreo, medicina basada en evidencia, terapias dirigidas, riesgo cardiometabólico, enfermedades cardiovasculares y renales, atención al adulto mayor, multimorbilidad, salud mental, ética y comunicación médico-paciente.

El programa también incluirá discusiones sobre nuevas terapias para la obesidad, prevención cardiovascular, anticoagulación en pacientes frágiles, menopausia, osteoporosis y atención integral de personas con enfermedades crónicas.

Mientras que el doctor Marcos Pérez, miembro del comité científico, presentó los principales componentes académicos del simposio, que contemplará talleres prácticos, conferencias magistrales, sesiones de actualización, paneles de casos clínicos complejos, trabajos libres y presentación de pósteres científicos.

La agenda se desarrollará en tres jornadas temáticas: inteligencia y precisión, seguidas de complejidad y humanismo, además de las actividades de apertura y clausura.

El simposio estará dirigido a médicos internistas, residentes de medicina interna, médicos generales y familiares, así como a especialistas de áreas afines, entre ellos cardiólogos, endocrinólogos, neumólogos, nefrólogos y geriatras, docentes e investigadores clínicos.

Entre sus objetivos figuran incorporar herramientas de inteligencia artificial con criterio clínico, actualizar los conocimientos sobre riesgo cardiometabólico, renal y cardiovascular, fortalecer el abordaje de pacientes con múltiples condiciones de salud y promover la investigación médica local.